Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩被评头品足连累太太 懒理《中年好声音4》是非专心揾银

影视圈
更新时间：17:15 2026-07-28 HKT
发布时间：17:15 2026-07-28 HKT

周吉佩（吉吉）今日（28日）到新城知讯台为早前推出的新歌《单眼皮爱大眼睛》宣传，他直指同太太之间就像此歌曲所说，一个凸一个凹，互相配合。提及太太早前因为他而不开心一事，吉吉表示有些不认识他的人，针对性评头品足，他无理会，反而发觉太太情绪不太好。之后，吉吉把自己同太太的一些经历，及照顾小朋友成长的过程，制作成一段影片放上网，网民因此留言打气，觉得两公婆好贴地。问是否需要安抚太太？吉吉表示太太强大，经常告诉他无可能讨好所有人，尽力做好自己便可以。太太只是觉得自己并非这行业的人，但突然间被那么多人讨论，故有点不开心；而一些很久没有联络的朋友，也突然间找她，为她打气。

周吉佩认《中年好声音》届届有是非

问吉吉可有留意《中年好声音4》近日传出是非？例如参赛者吴亦伟不满强敌高分而黑面？吉吉指无留意，称当年自己参加《中1》时经已有这些事，每一届都会讨论谁人拿奖，哪个拿不到奖！「就算简单打一个呵欠也会有人不喜欢。」问他是否觉得有是非没也所谓？他说：「其实仲好啦！多人讨论，到今日都仲有人讲我是非，我觉得好事。反而心态，即是当事人用怎样的心态去面对最紧要。我曾经因为这些事，心情低落，去到现在，3年几之后发觉，其实都仲有人讲紧你，我好多谢他们。」吉吉透露于8月23日现身《中年好声音4》决赛。此外，早前吉吉带小朋友去南沙顺德享受暑假，其实他有工作在身，在当地参加两晚音乐活动，于活动前后时间带小朋友去玩，不过撞正打风，有点影响行程。他指朋友去主题乐园玩，也去逛街购物。

最Hit
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
5小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
4小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
3小时前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
6小时前
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
00:42
熊本7.1级地震︱熊本城石墙倒冧 日媒：嘉岛町Aeon Mall爆炸倒塌︱有片
即时国际
1小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
3小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
5小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
2小时前
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
影视圈
7小时前
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
10小时前