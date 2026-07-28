周吉佩被评头品足连累太太 懒理《中年好声音4》是非专心揾银

周吉佩（吉吉）今日（28日）到新城知讯台为早前推出的新歌《单眼皮爱大眼睛》宣传，他直指同太太之间就像此歌曲所说，一个凸一个凹，互相配合。提及太太早前因为他而不开心一事，吉吉表示有些不认识他的人，针对性评头品足，他无理会，反而发觉太太情绪不太好。之后，吉吉把自己同太太的一些经历，及照顾小朋友成长的过程，制作成一段影片放上网，网民因此留言打气，觉得两公婆好贴地。问是否需要安抚太太？吉吉表示太太强大，经常告诉他无可能讨好所有人，尽力做好自己便可以。太太只是觉得自己并非这行业的人，但突然间被那么多人讨论，故有点不开心；而一些很久没有联络的朋友，也突然间找她，为她打气。

周吉佩认《中年好声音》届届有是非

问吉吉可有留意《中年好声音4》近日传出是非？例如参赛者吴亦伟不满强敌高分而黑面？吉吉指无留意，称当年自己参加《中1》时经已有这些事，每一届都会讨论谁人拿奖，哪个拿不到奖！「就算简单打一个呵欠也会有人不喜欢。」问他是否觉得有是非没也所谓？他说：「其实仲好啦！多人讨论，到今日都仲有人讲我是非，我觉得好事。反而心态，即是当事人用怎样的心态去面对最紧要。我曾经因为这些事，心情低落，去到现在，3年几之后发觉，其实都仲有人讲紧你，我好多谢他们。」吉吉透露于8月23日现身《中年好声音4》决赛。此外，早前吉吉带小朋友去南沙顺德享受暑假，其实他有工作在身，在当地参加两晚音乐活动，于活动前后时间带小朋友去玩，不过撞正打风，有点影响行程。他指朋友去主题乐园玩，也去逛街购物。