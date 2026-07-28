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波波黄婧灵入元朗叹恶魔鸡煲 激赞腌三文鱼刺身Fusion味浓

影视圈
更新时间：16:15 2026-07-28 HKT
发布时间：16:15 2026-07-28 HKT

昨晚饮食节目《美食新闻报道》中，大厨叶世昌带黄婧灵（波波）山长水远来到元朗觅食，为的就是一锅招牌恶魔鸡煲。热腾腾的鸡煲上桌香气四溢，越食越精彩，而且内有乾坤，鸡肾、鱼鳔应有尽有。波波则钟情开胃菜生腌三文鱼刺身，大赞非常开胃︰「三文鱼刺身系日本嘢，加埋用泰国、潮州嘅酱料捞成，好有Fusion感觉！」食完鸡煲还未完，只要加上上汤便可以用来打边炉。此店的牛魔王拼盘同样精彩，连较少吃到的牛胸爽都有提供，就算老远来到都觉值回票价。

追踪谢霆锋美食

此外，今集施焯日（Arthur）就带叶靖仪（Michelle）出动，追踪谢霆锋美食地图，来到筲箕湾东大街一间屹立逾20年的面店，Arthur自言由细帮衬到大，二人照办煮碗点了霆锋至爱的食物，包括炸鱼皮、崩沙腩捞粗面、厚切爆浆西多士，食到赞不绝口。

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