Zendaya蜘蛛脚发型抢老公风头 Steve Lacy揭「黑凤凰」真身

Marvel新作《蜘蛛侠：英雄重生》（蜘蛛侠4）于香港时间今早在荷里活杜比剧院举行洛杉矶首映礼，汤姆贺伦（Tom Holland）、Zendaya、Sadie Sink、Jacob Batalon、Jon Bernthal等主要演员悉数现身红地毡，为7月31日的公映作最后宣传。汤姆贺伦接受访问时忆述与蜘蛛侠一角同行多年的心路历程，形容能够第4度饰演此角色乃「一生的礼物」，并笑言只要作品叫好叫座，愿意一直演下去，「只要他们仍要我，我就会一直做。」他亦透露，是次故事发生于《蜘蛛侠：不战无归》4年后，Peter Parker已默默保护纽约多时，但其超能力出现重大转变，令剧情基调较以往3集更为成熟但黑暗。

Marvel未证实传言

至于Sadie在戏中饰演的角色，坊间盛传她将演绎《变种特攻》成员「黑凤凰」Jean Grey，首映红地毯上，唱作歌手Steve Lacy受访时被问最喜欢戏中甚么角色，他答：「Jean，虽然她是奸角，但我不知道，就是喜欢。」其歌曲《Oh yeah?》用作《蜘蛛侠4》插曲。不过，Sadie是「黑凤凰」的说法暂未获Marvel官方正式证实。汤姆早前甚至在社交平台公开否认Jean Grey现身此片，故有关角色身份仍属未知数。红地毯造型方面，Zendaya穿Ashi Studio高级订制系列黑色缎面束腰裙，配以蜘蛛触角发型，再次抢镜。