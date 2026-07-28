何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过

曾透过《东张西望》斥细女领走450万元积蓄的「何伯何太」，轰动全港的「忘年恋」，一跃成为城中热话。患上肝癌何伯今日（28日）曝光在医院离世消息。年过7旬的何伯生前曾在去年10月接受YouTube频道《花生速递》访问，更泪洒镜头前向仔女道歉。

何伯充满悔恨娶何太

何伯当日为捍卫与年轻逾30岁何太一段「忘年恋」，从爱得轰烈、大嗌「邪不能胜正」，但随住「何伯何太」演变家暴互殴闹上法庭，「何伯」何煊因袭击「何太」叶秀定，因意图伤人罪，在区域法院被判监2个月。何伯生前最近一次公开受访时充满悔恨，指自己已「冇弯转」，已向何太提出离婚，还疯狂爆出金句。

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何伯因何太「冇爱情」受打击

何伯当日受访时，对何太曾称「对你冇爱情、冇感情，同我话要离婚改嫁，打击得我好空白」，导致何伯痛心失眠：「夜晚都流眼泪喺度喊，冇觉好瞓。」何伯期间更有问必答，透露何太家中有六姊妹，而何太排行第六，但从未提过何太申请来港的方法。

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何伯怀疑娶何太被「设局」

何伯提到何太当时日日煲汤冧自己，不久便要求结婚及火速揾到两位证婚人，何伯坦言曾感到疑惑：「我都觉得咁易揾（证婚人），仲要两个，唔系一个。（可能一早铺排好？）应该系。」婚后何太要求何伯在一个月内买30万元金器，何伯称：「『金银润』12万定13万几。𠮶只钻石戒指买咗12万几，龙凤鈪就9万几。」而何伯称「冇买过保险」。节目上，何伯又大爆何太「有地方收藏现金」，又将屋企存放大量海味，因担心触法而低调摆放。

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何伯对何太母子关系存疑

对于何太育有一子兼同住，何伯称根据「器官」判断何太「冇生过」，何伯指亡妻诞下五名子女，如有生过小朋友：「啲器官唔同㗎嘛！啲纹......我都唔系好信！」何伯又补充：「生过冇理由咁原装不动㗎嘛。」只是会否向房屋署举报，提出对何太母子关系的质疑，何伯却支吾其词：「呢吓嘢要谂清楚先得。」至于公屋加名问题，何伯则谓：「佢讲过加名，但始终都加唔到。（有冇尝试过？）冇乜尝试过。」

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何伯爆「何太」与「阿平」过从甚密

何伯又提到何太与名叫「阿平」（音译）的男人过从甚密，称何太为「亲爱的玲妹」，又会畀钱何太，何伯怒斥对方为「老鼠平」、「勾二嫂」。对于何太的魅力能吸引多男士喜爱，何伯直言：「或者佢自己讲，或者人哋讲嘅呢？行街都好多后生靓女，点解会......」。由于公屋问题导致何伯曾留宿快餐店「住咗11晚通宵。」在家中被何太闹，亦因何太关系与朋友断交。但何伯却为为何太澄清YouTube频道从没有收过钱，何伯慨叹曾心存疑问，但怕影响夫妻关系：「有时佢讲嘢我梗系信佢啦！」

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何伯：𠮶时个脑偏埋一边

何伯除向粉丝道歉外，亦再向五名仔女道歉：「对唔住！我唔知咁复杂。加上我啲仔女（关系）破裂咗，我踩咗落个氹度。我同我啲仔女道歉先，真系对佢哋唔住，我叉咗落个氹度，而家我醒返啦，我成日闹粉丝闹到咁样，真系对唔住，𠮶时个脑偏埋一边。」不过前何太于今年2月曾高调接受网台访问大反击，两人对钱银及感情的睇法，有天壤之别。

此外，去年11月曾有网民下午茶时段、在升降机偶遇独自外出的何伯，当日何伯戴上口罩，一改与何太同行时的火爆形象，与途人友善地打招呼。网民当日见到何伯的其中的两根手指，用纱布包住，而何伯也主动展示伤势，表示言：「之前矫正好嘅位置，依家全歪了。」

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