何伯离世丨何伯何太荒谬金句惹热议 女方怒轰「七街瞓」成网上潮语 男方一晚五次全城哗然

「何伯」何煊与「何太」叶秀定曾因接受《东张西望》追讨何伯细女在银行领走450万元积蓄而成为网络红人，不过今日（28日）突传消息，指「何伯」何煊因患上肝癌离世，有传临终时，曾与何伯反面的子女亦到医院见父亲最后一面。

「你出街瞓（七街瞓）」成为网上潮语

当日何伯事件引来全城热话，不少网民认为何太贪财埋何伯身，曾有网民开设「何伯&何伯老婆关注组」，还有人将何伯与何太在访问中的金句制作为通讯软件贴图。当中何太在网上直播期间，曾因不满何伯不慎在留言中向网民泄露行踪，当场情绪失控破口大骂何伯「死蠢」并怒吼「你出街瞓（七街瞓）」成为网上潮语。而到2024年5月，二人公开回应于直播谈闺房事及镜头前湿吻被批评，何太在直播时大爆何伯「一晚五次」，暗示何伯性能力强劲，而何伯接受《东张西望》访问时，亦指何太早前透露「一晚五次」没有说谎。

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一夜成名的何伯与何太狂爆金句

一夜成名的「何伯」何煊与「何太」叶秀定曾有一段时间进驻直播平台做网红，何太曾化身「千语BB」做爱情语录大师，一度宣称为老公「生翻件」，其后多次因感情生变与金钱纠纷，包括何太愿意到美国改嫁，将何伯由老公变做管家等，何伯又曾试过在直播时离奇被胶纸封口，期间不断指手划脚，甚至发出啜泣声，令到何太非常生气。后来何伯更指在镜头外，疑似传来啜泣声，称要写遗书并不断表示「你提离婚…今日要见血至得」、「无心机做人」等轻生言论，引来许多网民担心搞出人命，多人因而报警。警员急忙赶到事发单位，证实何伯没有轻生意图，案件列作「误会」，收队离去。两人的「爱的宣言」曾成为网民茶余饭后的热门话题，甚至成为坊间热话及潮语。

在《东张西望》第1集访问时，何伯谈与何太在街市相识的经过：「大家你眼望我眼，几好；佢煲汤畀我饮，我就饮，佢啲汤又几好饮，我就饮出感情，大家就签纸。」

何太谈主动向何伯提出结婚，脸带甜蜜笑意说：「同佢行密咗，发生咗啲关系，就决定结婚。」

何伯谈何太被子女炮轰是骗子：「我一睇到佢就系老实人。个个都针对佢，你话我几心痛吖。」

何太叫何伯从定期户口取100万做生意，何伯解释：「我谂住佢……」何太即搭嘴：「想做餐饮，觉得香港餐饮业有得做。」网民笑言近年香港饮食业不景，多间食店结业，何太想法却相当乐观。

何太激动：你用词用好啲，好唔好？

在《东张西望》第2集开始时，主持魏柏豪问到何伯当初为何与细女开联名户口，何伯说：「我都几十岁，希望我走咗之后，佢可以继承得到。」殊不知未有上镜的何太在镜头后激动插嘴：「系处理得到，你唔好讲承继，唔系佢承继呀嘛，你用词用好啲，好唔好？」

何太曾劝老公回到子女身边，岂料何伯服过量药物入浴室独处想轻生，何太边哭边表示：「佢后尾顶唔顺，成口都系血，佢顶唔顺就自己拉开度门，我一睇到，问佢做咩。我走入去，个缸全部系血。𠮶时我都唔知点算，我话『你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟揾我算帐』。佢如果真系死咗，我就成咗罪人。」

在《东张西望》第3集，何太为贪财解画时，激动表示：「佢畀只表畀我话去当，我都唔要住，我仲有钱，我顶得住！」何太的「住」字讲得极细声，因而播出时有不少观众都未有留意，后来网民才发现并认为何太并非不要何伯的名表，只是暂时不拿去典当。

何太曾爆seed说：「我顶唔顺呀！因为我系好注重名声嘅人！邪不能胜正！我哋为人正直！我哋会坚持走正确的路。」

对于何太遭网民围剿是骗财，何伯嬲爆闹网民：「即系攻击我哋𠮶啲人，我当佢哋疯狗。」

何太被《东张》主持梁敏巧问到如果450万拿不回来，会否打工养家，她表示：「我一定会谂到生存的方法，我老公唔畀我自己出去打工，无论我而家去边，我都会带住佢。我或者返大陆摆个地摊档，喺街边煎牛扒畀人食我都会带埋佢。」

对于外界质疑何太看上何伯甚么、认定她是贪钱的女人，何太表示：「试问有边个女人唔希望揾到个爱锡自己嘅老公？唔通我老公爱锡我都有罪 ？都要畀啲世人用唔好𠮶啲眼光睇佢？应该羡慕我先生先啱！女网民应该羡慕我有个老公锡我先啱。我从来唔会呃人一分一毫！」

何伯坚称何太靠得住，自信表示：「根本我就挑通眼眉，边个女人呃我，我一定睇得通。我10几岁嚟香港，我跑过江湖，我知㗎！我认为佢老实，靠得住，咁咪娶佢。」

何伯曾与何太反击「街市迷汤」传言，对于有传何太煲汤落壮阳药，何伯冷笑道：「开玩笑。」何太则否认：「我唔识呢啲嘢。」何伯继续激动说：「冇咁嘅事，我OK嘅，啲后生仔唔够我嚟呀，假嘅咩？你睇我身体！」

对于有指何太四出寻猎物，何太回答：「我冇印象……」而何伯即抢答说：「佢第一句同我讲，我𠮶时喺隔篱买报纸，揸住啤酒同佢倾下偈，我同佢感情好，佢问我有冇男人介绍一个，我话唔得㖞！」何伯续道：「一系契女，老婆又得，唔系喇！我就留返自己用，做老婆，咁我就一句做老婆，做我老婆，我留返自己用。」

对于与何太进展太快，何伯表示：「佢急，啱我心水，𠮶时我都唔够胆，初初我主动追唔够胆，佢有意思，我就最好啦！我早就睇中佢，我一眼就钟意咗佢。」

何伯曾在镜头前接受访问时提到，「几十岁，有事我走咗，佢（细女）承继得到」，新何太随即「插嘴」打断，「处理得到，你唔好讲承继啦，唔系佢继承啊嘛，用词用好啲好唔好？」

何太曾劝何伯回到子女身边，岂料何伯激烈回应，服药入浴室独处想轻生，何太在节目边哭边表示︰「我走入去，个缸全部系血。𠮶时我都唔知点算，我话『你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟揾我算帐』。佢如果真系死咗，我就成咗罪人。」

何伯与何太被网民跟踪，曾搬离老家四处短居而一直隐藏住址，可惜何伯不懂内里，在直播时乱回应，触怒何太大发雷霆怒骂：「你再咁样同我七街瞓（出街瞓），我忍受唔到你」、「你系3岁呀！你就嚟80岁啦，都系咁死蠢。你以前点揾食，你系食屎㗎！」

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