何伯离世丨何太月前怒轰何伯扮富豪呃婚 误信有几百亿身家：咁少钱早前眼尾都唔睄佢

曾经接受《东张西望》访问而成为全城热话的「何伯与何太」，今日（28日）传来震惊全城的噩耗，何伯（何煊）因突发肝癌不幸离世，终年79岁。何伯生前似乎终于幡然醒悟，公开承认自己当初是「恋爱脑」，并与前妻何太（叶秀定）在屯门住所大堂发生激烈打斗，双双送院，何伯更因蓄意伤人罪被判入狱两个月。其前妻何太一度活跃于网络，在镜头前毫不留情地「数臭」前夫。

何太误信何伯有百亿身家

何太直斥何伯的年纪和身家根本毫无吸引力，更爆出惊人金句：「我贪佢咩呀？贪佢老咩！」她认为在香港地，区区三、五百万根本不足以安享晚年，直言：「分分钟自己身体有癌症，医几千万容乜易呀！」何太更语出惊人地剖白，当初下嫁的真正动机是误以为对方拥有过百亿身家，希望能帮助她创业。

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何太自称爱情头脑单纯

何太坚决否认自己曾被450万元定期存款迷惑，她坦言打从一开始就看不上这笔数目：「我睇到佢𠮶张450万定期纸，我真系唔钟意呀！我见你得咁啲啲钱，有冇搞错？，我真系…我穷得正直呀，即系我一心谂住佢可以帮助到我创业，我先至接受佢㗎咋。讲真嘅，真系咁㗎，所以我从来唔会去呃人啰，你做得到，你就嚟；你帮唔到我，你就走开啦！系咪呀？」并自言：「我对爱情头脑好单纯，我真系太心软喇。」

何太指何伯扮富豪骗婚

何太怒斥何伯刻意营造富豪形象来「诱导」她，指控对方曾带她四处睇楼，又到湾仔宝马专门店看名车，并豪言等她考到车牌就买车给她。她斥责何伯扮有钱，甚至自称做过黑社会大佬、借了几百万给兄弟等，让她大感被骗，痛批对方「好古惑、又毒又冇人性又凶残」，更决绝表示若早知对方只有450万，「我眼尾都唔会睄多几眼」。

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