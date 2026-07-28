青龙系列大奖2026｜玄彬争视帝有暗涌遭扣14万票 多个帐号异常投票被封锁

「第5届青龙系列大奖」将于本月31日举行颁奖典礼，「最佳男主角」票选环节近日爆出投票异常风波。负责统筹粉丝投票的平台Celeb Champ于27日发出公告，指在监测票选活动期间，发现多个帐号存在异常投票情况，相关帐号已全数遭到封锁处理。

金宣虎、朴志训各扣26票

根据公告内容，异常帐号的票数连同投票截止前新增的可疑数据，将于最终统计时一并视为无效并予扣除。在目前初步统计中，玄彬遭扣除的票数最多，高达14.18万票，金宣虎、朴志训则各被扣除26票。平台亦提醒，由于正进行扣票核实作业，投票截止时应用程式内显示的即时票数，与最终公布结果或会有出入，正式结果预计于31日上午重新公布。本届「最佳男主角」入围名单竞争激烈，包括凭《爱情怎么翻译？》入围的金宣虎、《许愿吧，精灵》金宇彬、《超新丁伙头兵》朴志训、《稻草人》朴海秀，以及《韩国制造》玄彬。事件曝光后，外界对票选机制的公信力再度提出质疑，亦有网民关注玄彬人气票源何以出现如此庞大的异常数字，主办方能否妥善处理相关争议，备受各方留意。