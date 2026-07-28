何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚

今日（28日）惊传何伯何煊因肝癌离世，有指何伯因近日病情恶化而无法进食，最终在周一（27日）于医院离世，享年79岁，何伯离世消息已通知其家人。何伯生前曾接受YouTube平台「花生速递」访问，今早主持人播出何伯临终前的遗言，直指「何太」叶秀定为「衰婆」，更明言「个衰婆想我死」，并指对方「做过咩衰嘢，自己心知肚明」。

何伯遗言狂闹何太

「花生速递」主持于何伯生前曾多番出片讲述何伯情况，何伯亦曾接受主持的访问，主持指何伯于临终前，「有说话想同『河马』讲」，并表示自己「都唔系好听得清楚何伯讲乜」，之后原条录音直出，于录音中听到何伯表示：「个衰婆呢，就想我死嘅，但我仲喺度，净系想我死啫个衰婆......佢做咗咩衰嘢，佢自己心知肚明，你唔好唔认」。

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何太因知何伯患癌才离婚？

另外主持亦指，何伯早前被判监2个月，是因为医生报告指何伯因为患癌，「剩低嘅日子唔多」，所以最终法官才轻判何伯2个月。另外主持亦爆料，指「何太」叶秀定是因为知道何伯患癌，所以先决定离婚，并指一位叫蔡先生、疑为叶秀定另一位前夫的男子，亦是在婚内患癌，主持明言何伯「已经系第二个」。

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