何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别

「何伯」何煊与「何太」叶秀定在2024年因与5子女争产一事亮相《东张西望》而成为城中热话。何伯一直坚持其5子女合谋夺走他450万元积蓄，当时何太表示誓言要帮助老公，不过有关言论却令外界哗然，因此不时与网民及街坊起争执。可惜这段「忘年真爱」到后来的「直播流量密码」，再演变成「流血家暴事件」。

何伯离世消息已通知其家人

何伯与何太先前涉嫌在屯门菁田邨住所升降机大堂互相袭击，何伯早前已承认一项有意图而伤人罪，不过在案件判刑前夕，何伯因病多次出入医院，曾因留院观察而缺席法庭聆讯，法官一度将判刑押后，直到今日（28日）惊传何伯因肝癌离世，有指何伯因近日病情恶化而无法进食，最终在周一（27日）于医院离世，享年79岁，何伯离世消息已通知其家人。

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何伯6月5日确诊患上肝癌

何伯生前曾接受YouTube平台「花生速递」访问 。今早「花生速递」主持开live主持证实何伯死讯并透露临终病情︰「佢之前做完小肠气手术，要抽啲唔同组织去化验，6月5日发现系肝硬化，亦验出肝位置有好多癌细胞。当时医生讲咗佢可能得返几日至一个月命，之前唔可以讲得咁明。何伯系㖊日中午12点半喺医院安详离世，冇入ICU，亦都冇插过喉，佢系瞓住咁走。离世前两日，有牧师去咗医院帮佢洗礼。」有传临终时，曾与何伯反面的子女，亦到医院见父亲最后一面。

「何伯」何煊因时日无多才被判两个月

「何伯」何煊涉于去年5月在屯门住所电梯大堂以折刀袭击妻子「何太」叶秀定，早前承认一项有意图而伤人罪，案件原定7月21日在区域法院判刑，惟何伯再度因病缺席聆讯，法官决定「特事特办」，在其缺席下判处监禁2个月，为此，主持说：「你哋话阿何马因为阿伯判得轻，何马都会判得轻呢一样嘢呢，我真系提示咗大家、畀咗贴士大家啦，但系而家可以讲畀大家知。就系因为第二个医疗报告，就系写咗呢一样嘢，话佢剩返落嚟嘅日子就唔长，所以先至系判佢两个月嘅啫。」

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