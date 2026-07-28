爱回家｜大小姐林淑敏自立门户咭片电话大有来头 「龙力士」郑世豪发文寸某人假到痴线？

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》将于8月7日播出大结局，剧情发展连日来成网上热门话题，在昨晚（27日）播出的一集，「大小姐龙力莲」林淑敏一心成为接龙集团的接班人梦碎后，在老公「送水辉」许家杰的鼓励下，成功在某小岛自行发展渡假村，最后「大小姐龙力莲」林淑敏决定自立门户成立新公司，不再作为「大龙生」罗乐林的工具人。

「大小姐龙力莲」林淑敏离开的同时，「熊尚善」滕丽名亦向「大龙生」罗乐林请辞，接龙同一时间失去两大高层。林淑敏在网上贴出「力莲集团」的咭片，想不到有《爱回家》忠粉发现林淑敏办公室直线电话大有来头，甚至连其公司地址都引起热话。因为离巢而「被离家」的「龙力士」郑世豪，日前亦有转发成为接龙接班人的片段，他坦言自己已无心恋战，但叮嘱爸爸不要给「假到痴线XXX就得了」，摆明寸爆林淑敏。

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在昨晚播出「我唔会再做工具人！」上，虽然「大龙生」罗乐林一向认为长女最能干，但受传统观念影响，龙家继承人位置由三房「Joe少龙舟」何晋乐夺得，结果令「大小姐龙力莲」林淑敏失落心碎，最后在老公「送水辉」许家杰的鼓励下，不愿再被家族当作「工具人」而愤然告假并决意离开接龙，当「大小姐龙力莲」林淑敏向「大龙生」罗乐林派由她一手成立的力莲集团」咭片时，「大龙生」罗乐林嬲爆地掟落地下，但「大小姐龙力莲」林淑敏依然一脸霸气。有《爱回家》忠粉发现林淑敏办公室直线电话同同熊家关系密切，原来这个电话是八姨婆电话：「八姨婆死咗好耐啦，𠮶电话回收都唔出奇，死咗𠮶集详细睇返901集。」、「留名想睇大小姐点回应。」、「听日233575可能畀心打爆。」 亦有人为大小姐的请辞感兴奋：「恭喜大小姐终于离开接龙，离开个渣男。」、「这是不是一个伏笔？大龙生众叛亲离生意失败破产，大小姐做白武士？」、「咁佢老窦的确系嘅，最衰系重男轻女。」、「虽然大龙生无情无义，但大小姐依然不忘自己系龙家一分子，力莲集团网址用 lung.com.hk 而唔系用 linda.com.hk」、「地址仲系威龙商业中心？？」、「大小姐，email address点解仲系lung.com.hk????都脱离咗龙氏集团啰，啲叫你秘书改返佢，再印过卡片啦！」

在日前播出的一集，「大龙生」罗乐林一向认同大女是龙家最能干的一人，可惜碍于女儿身，最后在元配小柔墓前剖白，坦言本来计划由「龙力士」郑世豪做接龙接班人，但可惜他已经离开龙家，最后决定交棒予三房儿子「龙舟阿Joe」何晋乐，原因竟是Joe在公司凝聚力比龙力莲较佳。「龙力士」郑世豪亦有在IG回应：「爸爸，我冇心恋战，你交畀你所想就得了，千万不要畀只只不停扮好人、包装自己，实质系做紧损人只利己、假到痴线嘅XXX 就得了。」郑世豪的矛头直指林淑敏。郑世豪在2024年4月被传即将离巢，但他一直未有表态， 当时「大小姐」林淑敏在接受传媒访问时，代为证实了郑世豪离巢的消息，随后 郑世豪发表离巢感言时，字里行间流露不满，直指离巢一事「居然被某人好肯定地证实了」，事后，林淑敏坦言自己「衰多口」，对于引起风波感到抱歉，并表示与郑世豪的关系不会因此改变，深信「一家人冇隔夜仇」。 郑世豪直认当时的确感到不开心：「正如睇电影都不会剧透，正所谓剧透乜乜乜，我拍完了最后的集数，未知会如何播出，大家问我时我都不够胆回复。当确定离开，当时也和爱回家家人交代，我是希望播出最后一集再交代此事。」

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