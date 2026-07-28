《SHINE ON!》保良慈善演唱会丨曾比特孖云浩影做义工送暖 何猷亨：每人都拥有属于自己的光芒

《SHINE ON! 保良慈善演唱会》将于2026年8月14日假红磡香港体育馆隆重举行！演唱会众星云集，善心满溢，其中曾比特（Mike）、云浩影（Cloud）、刘洋、龙婷及余宗遥（Dez），今日特别到访保良局探访保良局服务使用者，与他们一起唱歌、玩游戏，并送上礼物及祝福，传递关爱与正能量，同时为即将举行的慈善演唱会揭开序幕。

义工以热身游戏「音乐传球」打破隔膜

一众参与演唱会的歌手及艺人，今日上午到达保良局总部，化身义工探访多位保良局服务的儿童。活动开始时，一众义工与儿童以热身游戏「音乐传球」打破隔膜，迅速拉近彼此距离。其后，几位少女带来精彩Busking表演，与歌手及艺人们以歌会友，互相交流，现场洋溢欢乐气氛。活动期间，义工们与服务使用者分享生活点滴，更送上精心准备的礼物，传递关爱与温暖。

何猷亨指歌手善长照亮身边有需要的人

节目筹委会主席暨保良局副主席何猷亨先生认为是次演唱会以「SHINE ON!」为主题，代表每个人都拥有属于自己的光芒。无论是歌手、善长还是服务使用者，都可以发挥自身影响力，照亮身边有需要的人。

曾比特云浩影首次拍档做义工

保良局谭毓桢主席联同服务使用者向歌手义工致送感谢状，以表彰他们热心公益及支持保良局服务。曾比特及云浩影亦于活动上分享是次参与义工服务的感受。Mike表示小朋友在活动中表演唱歌的时候十分纯粹和真挚，他鼓励小朋友即使遇到困难也不要轻易放弃。云浩影则分享，与Mike相识10多年，这是首次一起支持保良局做义工，她勉励小朋友要保持追梦的初心和纯粹，只要享受追梦的过程，成败得失并不重要。