DaDa陈静化身性感纯白天使 低V晚装展示魔鬼澎湃上围 巨型翅膀显出神级曲线震撼眼球

陈静（DaDa）近日在社交平台上发布了一辑于法国巴黎实地取景的照片，大方展现其标致五官及傲人身材。相片中，陈静身穿一袭纯白色的吊带晚装短裙，裙身以密集的珠片及闪石作为点缀，设计重点在于其极低胸的深V剪裁，领口大幅度开至胸下，毫无保留地展露了她极度丰满的上围与深邃的乳沟。幼细的吊带设计突显了她白皙的肩颈与锁骨线条，而贴身的短裙剪裁，让她凹凸有致的魔鬼曲线展露无遗，网民纷纷赞陈静是魔鬼与天使的结合，极度诱惑。

陈静天使造型配魔鬼身材

除了极致性感的深V闪石短裙，陈静在整体造型上更加入了一对纯白羽毛翅膀道具。在照片中，她背著这对几乎与她身高等长的翅膀，以巴黎街头古典的欧陆建筑作为拍摄背景。她在镜头前摆出多个不同的姿态，时而微微前倾，令呼之欲出的丰满双峰更为抢眼；时而侧身回眸，展露修长的手臂与紧实的腰臀比例，照片随即在网上疯传，成为热话。

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陈静近年周游列国享受人生

陈静于2013年凭电影《低俗喜剧》中「爆炸糖」一角，成功夺得第32届香港电影金像奖「最佳女配角」，由模特儿转型为实力派演员。虽然在2017年她曾因患上耳水不平衡而需要短暂宣布停工休养，但复出后其幕前状态依然大勇，甚至更胜从前。近年陈静的生活条件明显日益富裕，早前已掷千万搬入位于西九龙区、坐拥无敌海景的豪宅屋苑。从其日常分享可见，她不时周游列国享受人生，是次远赴法国巴黎拍摄这辑性感羽毛造型照，正是她现时富贵且自由的生活写照。

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