邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」

已故「慈善伶王」新马师曾（祥哥）邓永祥先生，在粤剧及电影界的辉煌成就，至今仍为人津津乐道。近日，其次女邓小艾（邓翠玉）罕有地接受网台节目《蓉蓉细语》的访问，向资深传媒人徐蓉蓉忆述了许多关于亡父鲜为人知的往事与家庭秘闻。在访问中，邓小艾坦言因父亲离世的打击，曾一度产生自杀念头，并分享了自己如何走出阴霾，以及对父母的复杂情感。

邓小艾因爸爸离世曾萌轻生念头

邓小艾在访问中透露，自己从小就备受父亲新马师曾的百般宠爱。祥哥为了将宝贝女儿留在身边，甚至不准她到海外求学。父女情深，也因此当祥哥于1997年离世时，邓小艾完全无法接受事实，陷入巨大的悲痛之中，更坦言当时「差点是自杀死的」。

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邓小艾到现时仍放不下爸爸

她忆述，当时幸得一位朋友不离不弃的陪伴，花了整整一个多月的时间，陪她吃饭、陪她入睡，在日常起居上给予无微不至的照顾，才帮助她慢慢走出情绪的幽谷。为了悼念父亲，在之后的一年多时间里，她坚持不懈地到父亲的墓前哭诉，倾吐思念。邓小艾在访问中语带伤感地表示，即使事隔多年，「直到现在都未能完全放得低」。

邓家一直「父慈母严」

谈及家庭生活，邓小艾形容家中一直是「父慈母严」。祥哥绝少对子女们动手，反之母亲祥嫂（洪金梅）则担当「严母」的角色，「打到飞起」。她忆述，自己18岁那年，有一次因为贪玩，在深夜参与电影拍摄工作前偷偷溜去玩乐，结果在片场化妆准备拍摄时，被闻讯赶至的祥嫂当众「打咗一身」，所有工作人员都吓得不敢出声。

邓小艾慢慢了解祥嫂背负压力

然而，随著年岁渐长，邓小艾慢慢理解了母亲当年的压力与苦衷。她表示祥嫂当日于众人面前打自己，极可能是跟承受住爸爸的压力有关：「阿爸唔同我哋讲，但可能会同阿妈讲，如果我冇咗粒女，你点样赔番畀我？阿妈一直都背负住呢啲压力」。她透露，祥嫂曾哭著对她说，自己之所以要用严厉的方式管教子女，是因为她必须全心全意地照顾丈夫。祥嫂剖白，如果她不这样做，「可能不会有今天的新马师曾」。邓小艾表示，长大后才明白，妈妈为了维系家庭、成就爸爸的事业，牺牲了与子女们的关系，承受了巨大的压力，不禁感叹：「其实她都好惨」。



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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

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社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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