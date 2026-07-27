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昭昭首本喷血写真集吴哥窟取景 全不P图展现女性成熟美：唔使同十八廿二比较

影视圈
更新时间：23:15 2026-07-27 HKT
发布时间：23:15 2026-07-27 HKT

久未露面的昭昭(陈昭昭)今日宣布推出入行以来第一本写真集，名为《昭然》。影集由黎文卓导演监制，远赴柬埔寨吴哥窟世界七大奇景取景，将异国古迹的磅礡气势与昭昭的个人魅力完美融合。

昭昭以写真集回归

昭昭在写真集中尝试多种造型，包括优雅晚装、古典旗袍，以及令人眼前一亮的喷血泳衣照，展现不同面向的女性风采。整个制作过程耗时超过三个月，目前已完成拍摄并进入编辑阶段，预计今年10月正式面世，令不少粉丝相当期待。

昭昭写真集呈现最真实自己

昭昭表示，这本写真集以最自然、最真实的自己展现给观众，全书不经任何P图修饰，希望带出女性成熟的独特美感。她说：「不同年龄的女性有不同嘅美态，无需要同十八廿二比较，反而乐于接受每一个时刻嘅自己，活在当下最重要。」

昭昭写真集10月面世

昭昭透露，整本影集制作时间超过三个多月，从筹备、拍摄到后期编辑都亲力亲为。目前已进入编辑阶段，估计10月可以面世，令大家非常期待。她希望透过这本写真集，鼓励每位女性拥抱自己的年龄与经历，自信地展现真我。
 

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