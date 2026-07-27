Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》「氹仔」陈戬浩过大礼 名表钻戒闪爆全场 未婚妻梁咏祈曾参加《造星3》

影视圈
更新时间：22:37 2026-07-27 HKT
发布时间：22:37 2026-07-27 HKT

27岁的前TVB男星陈戬浩，去年向女友梁咏祈求婚成功后，两人于昨日（26日）正式举办过大礼仪式。尽管昨日适逢台风红霞袭港，天文台更一度悬挂9号风球，但恶劣天气无阻这对准新人的喜事。陈戬浩偕同一众兄弟团，携带丰厚聘礼浩浩荡荡抵达女方家中。从两人在社交平台分享的照片可见，男方准备的聘礼极具份量，当中包括花胶、鱼翅及海参等名贵海味，配搭传统唐饼、生果篮以及一只巨型大烧猪。首饰方面亦相当吸睛，除了有一大四小对龙凤鈪外，更备有劳力士名表及红宝石戒指，尽显诚意。仪式顺利完成后，梁咏祈在社交平台发文感谢双方父母及亲友帮忙，并笑言：「过大礼，礼成！成功落订，9号风球都打唔甩啦！」同时向亲朋好友预告准备接收「红色炸弹」。

陈戬浩曾于《爱回家》饰演「氹仔」

陈戬浩为2017年第29期TVB艺员训练班学员。在训练班时期，他因拥有浓密眉毛及黝黑肤色，曾被导师郑丹瑞冠以「刘青云」的称号。毕业后他正式加入TVB开展演艺生涯，曾参与演出《七公主》及《十八年后的终极告白》等多部剧集。而在入行近9年的生涯中，他最为观众熟悉的代表作，是在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演澳门大学电影学会会长「氹仔」一角。剧中他与朱凌凌（吴伟豪饰）相当投契，令金城安（周嘉洛饰）大发醋意，一度成为「安凌CP」之间的第三者。

相关阅读：TVB四线小生宣布离巢 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘

陈戬浩3月离巢娶《造星3》女友

陈戬浩于今年3月正式宣布离巢，消息一度令不少网民感到意外。虽然事业迎来转变，但他的感情生活却开花结果，即将与他步入婚姻殿堂的准新娘梁咏祈，同样拥有演艺经验。梁咏祈曾参加过ViuTV的《全民造星3》于83强止步，两位准新人虽然分别出身于不同电视台的节目，但无阻双方感情发展，如今更克服9号风球的考验顺利完成过大礼，即将携手踏入人生新阶段。

相关阅读：《爱回家》「刘青云」求婚成功 巨钻闪爆影华丽韩式婚纱相 曾疑犯「衰十一」性罪行

最Hit
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
00:52
尖沙咀伤人｜伤者头骨爆裂脑出血命危 警追查黑帮胜和「左口」下落
突发
8小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
11小时前
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
8号波半日仅$200生意 老板狂轰员工：「你有冇觉得唔好意思？」打工仔1招霸气反击｜Juicy叮
时事热话
11小时前
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务
影视圈
3小时前
方嘉柏（右）第五度登上冠军练马师宝座。
甜甜小记│方嘉柏续申请雷神任帅
名家专栏
6小时前
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
4小时前
大快活突发快闪优惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外卖均适用
大快活突发快闪优惠！1招即享88折 早午茶晚市堂食外卖均适用
饮食
11小时前
帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇对方 求职港女惊揭老细身份 自爆如今做了对方XX｜Juicy叮
帮快餐店大叔抹倒泻可乐 面试时竟再遇上 求职港女惊揭老细身份 自爆如今做了对方XX｜Juicy叮
时事热话
8小时前
非份之罪大结局｜1-25集剧情懒人包 「恐怖情人」阮浩棕刘佩玥揭前世孽缘 余思霆生死未卜
非份之罪大结局｜1-25集剧情懒人包 「恐怖情人」阮浩棕刘佩玥揭前世孽缘 余思霆生死未卜
影视圈
2小时前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT