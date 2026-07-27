《爱回家》「氹仔」陈戬浩过大礼 名表钻戒闪爆全场 未婚妻梁咏祈曾参加《造星3》

27岁的前TVB男星陈戬浩，去年向女友梁咏祈求婚成功后，两人于昨日（26日）正式举办过大礼仪式。尽管昨日适逢台风红霞袭港，天文台更一度悬挂9号风球，但恶劣天气无阻这对准新人的喜事。陈戬浩偕同一众兄弟团，携带丰厚聘礼浩浩荡荡抵达女方家中。从两人在社交平台分享的照片可见，男方准备的聘礼极具份量，当中包括花胶、鱼翅及海参等名贵海味，配搭传统唐饼、生果篮以及一只巨型大烧猪。首饰方面亦相当吸睛，除了有一大四小对龙凤鈪外，更备有劳力士名表及红宝石戒指，尽显诚意。仪式顺利完成后，梁咏祈在社交平台发文感谢双方父母及亲友帮忙，并笑言：「过大礼，礼成！成功落订，9号风球都打唔甩啦！」同时向亲朋好友预告准备接收「红色炸弹」。

陈戬浩曾于《爱回家》饰演「氹仔」

陈戬浩为2017年第29期TVB艺员训练班学员。在训练班时期，他因拥有浓密眉毛及黝黑肤色，曾被导师郑丹瑞冠以「刘青云」的称号。毕业后他正式加入TVB开展演艺生涯，曾参与演出《七公主》及《十八年后的终极告白》等多部剧集。而在入行近9年的生涯中，他最为观众熟悉的代表作，是在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演澳门大学电影学会会长「氹仔」一角。剧中他与朱凌凌（吴伟豪饰）相当投契，令金城安（周嘉洛饰）大发醋意，一度成为「安凌CP」之间的第三者。

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陈戬浩3月离巢娶《造星3》女友

陈戬浩于今年3月正式宣布离巢，消息一度令不少网民感到意外。虽然事业迎来转变，但他的感情生活却开花结果，即将与他步入婚姻殿堂的准新娘梁咏祈，同样拥有演艺经验。梁咏祈曾参加过ViuTV的《全民造星3》于83强止步，两位准新人虽然分别出身于不同电视台的节目，但无阻双方感情发展，如今更克服9号风球的考验顺利完成过大礼，即将携手踏入人生新阶段。

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