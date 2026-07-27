Anson Lo晒波鞋照反击「长腿」疑云 赤柱街头揽锡Ivy So劲缠绵丨追踪

ViuTV翻拍人气韩剧《金秘书为何那样》，由MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）伙拍COLLAR的苏雅琳（Ivy So）首度担正，分别饰演自恋副会长「李英俊」与全能秘书「金微笑」。剧集开拍至今话题不断，《星岛头条》日前连日直击剧组在赤柱通宵拍摄，两位主角于街头缠绵，甜蜜场口连环上演。而Anson Lo今日就因一辑拍剧照片被网民取笑双脚比例似「假脚」，他以波鞋照疑似在社交网作出回应，表现大方。

Anson Lo身穿笔挺西装现身

当日下午5时许，Ivy So率先在赤柱街头拍摄独角戏。身穿粉红外套配短裤的她独个儿倚在墙边，津津有味地吃着雪条，神情投入。拍罢这个场口后，未几，Anson Lo乘坐七人车抵达现场，二人即换装火速埋位。Anson Lo在炎炎夏日，身穿笔挺西装现身，并站在街头等待Ivy So，将文件递给她，简单场口顺利完成后，二人回到附近酒店稍作休息。

Anson Lo、Ivy So漫依依不舍

直至入夜，剧组在行人专用区拍摄重头戏。现场所见，Anson Lo拖着一身OL打扮的Ivy So漫步送她回家，两人离别前依依不舍。正当气氛越发暧昧时，Ivy So突然冲口叫了一声「老公」，Anson Lo当堂愕然，继而肉紧一手将她拉入怀中揽实，又在她额头轻轻一吻。眼看快要接吻之际，附近忽然传来男人一声大喝「我反对」，吓得二人即时弹开；Ivy So尴尬大叫「老豆！」，Anson Lo则慌张地连声叫「Uncle」，浪漫场面秒被「岳父大人」喝止，场面搞笑。其后，Anson Lo换上另一套西装，拍摄送礼物给Ivy So的戏份。见女方接过礼物笑得开怀，Anson Lo即双手插袋、面露得戚「Chok爆」笑容，型爆转身离开，神还原角色的自恋本色。

Anson Lo瘀伤妆惊喜现身

接近凌晨时分，剧情走向另一高峰：Ivy 买外卖后，只顾低头揿手机步行回家，原来是嘴角及鼻子化着瘀伤妆的Anson Lo在她家楼下等候，Ivy惊呼「李生，你同人打交啊？」说完即拽他入屋疗伤，场面温馨。Anson Lo连日为新剧挨夜通顶，只见他不时要饮斋啡提神，而在炎热的天气下，他身穿西装亦毫无怨言，相当专业，更不时与途人打招呼点头，表现亲民有礼，而当日拍摄直至清晨近6时才收工。

AL在社交平台晒波鞋照疑低调回击「长腿」指控。

Anson Lo亲证明货真价实

然而，剧集未出街已引发热议，有网民将现场拍到的照片放上网，指Anson Lo双腿比例被指过分修长，惹来「对脚好似假脚」、「鞋底有冇半尺厚」等批评。Anson Lo今日在社交平台的限时动态上载一张穿上波鞋的双脚特写，并未附带任何留言，疑似以实际行动低调回击「假脚」及增高鞋垫的指控，亲证明货真价实。