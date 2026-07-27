周家蔚拜师学艺夺国际厨艺银牌 经营「洪家班」品牌酱料要洪金宝审批 「拜金港姐」蔡嘉欣想生多个遭老公反对

周家蔚、蔡嘉欣今日出席ViuTV节目《人妻私房料理》拍摄，两位人妻亲手大展厨艺，分别由嘉欣炮制清炖牛肋条、沙姜炒脆肉鲩，家蔚则烹调家乡菜毛豆年糕炒蟹及煎虾饼，并由主持陈安立品尝。周家蔚谈到菜式追求简单又特别，并非自己「撚手小菜」但希望引起观众兴趣，能够按节目步骤烹调。

周家蔚厨艺获老爷洪金宝认可

周家蔚谦称厨艺尚算获老爷洪金宝认可，经常会到访一起吃饭，为求进步更拜师中菜名厨学艺：「啱啱喺马来西亚国际厨艺比赛攞咗一个银牌，因为之前拜师陈国强师傅，成为第10个徒弟，我哋四个徒弟组成『美女厨神队』参赛，煮人围五个人嘅蟹牛宴，我主力负责素菜部份。」对于学艺进入中菜殿堂，她自谦仅踏进领域第一步，尚有许多学习空间。家蔚近年积极参与「洪家班」品牌经营，推出许多周边产品，透露将会包括调味酱汁，利用江瑶柱等中国传统最好食材制作XO酱与马拉盏等，全数要令洪金宝喜欢才推出市面。

周家蔚为「七魔女」年纪最细

周家蔚早前为「七魔女」成员文颂娴庆祝50岁生日，她笑指：「我仲未『入五』年纪最细系我，差七年先到，唔惊！大家都仲好靓、状态好好！」虽然将蛋糕上的5字不停倒转仍未变成2字，但家蔚觉得年龄只是数字，大家只是不断长大变得成熟。

蔡嘉欣产后复工未修身尚有九磅

「拜金港姐」蔡嘉欣上月初诞下首胎儿子，刚完结坐月便急不及待复工亮相幕前，她欣喜地表示有工作邀请自然要把握，不管产后未完全回复状态：「未修晒身㗎，靠啲衫遮住，仲有九磅未修！」儿子即将满两个月大，嘉欣透露目前打算举办简单轻松的百日宴，更直言不会封肚：「我想生多个！但老公唔肯，仲未倾掂！我觉得男女都ok，想凑成一对。」周家蔚作为两子之母，随即开玩笑指男人成为人父便会「突然好大压力」，自己亦因为商量不果所以才没有女儿。

