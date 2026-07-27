大AL张武孝数码港开唱爆70岁后体能急跌 卢海鹏声如洪钟「开咪」力撑

由新世界娱乐呈献《大AL的音乐历程》演唱会将于8月21日在数码港商场中央表演场举行，为隆重其事今日举行记者会，圈中好友卢海鹏、夏韶声、陈友、郑子诚、谢雪心、姚正菁及林宝玉等出席支持！其中年届84岁的卢海鹏现身时精神状态良好，虽然行动略显不便需由专人搀扶，但在舞台与大AL (张武孝)，对话时仍声如洪钟，更开玩笑指：「卢海鹏开咪，日后更加威！」嘉宾逐一上台叙旧分享后，新世界娱乐主席Sam哥更送赠一支演唱用咪高峰予大AL，预祝演出顺利。

大AL张武孝「热身骚」冇卖飞压力

大AL上台时，好友台下不断欢呼拍掌，陈友更不时高呼演唱会日期和地点，认真够老友！大AL表示新场地开个唱，笑言属「热身骚」没卖飞压力：「加场要睇场地有冇期畀我，依家我只系想享受舞台，做自己想做嘅事。陈友呢个系好兄弟，我未谂要佢帮手啲咩，我哋系好朋友成日去佢屋企食饭。」他又表示现时在家中练功，笑言系「气功歌手」：「因为我而家唱歌会同屋企人讲『你哋去行街，我练气功啦！』，其实唱歌都系练气功嘅！」

大AL张武孝爆70岁后体能急跌

张武孝受访时透露首次到数码港感新鲜，能够在场地开骚希望作为第一步：「少少哋试下先，期望有好嘅音响享受舞台。（下一步在甚么场地？）我好钟意尖沙咀文化中心，容量唔大唔细啱啱好，我唱过好多次，不过唔系自己个人骚。」大AL预告演唱会将准备20-30首歌，为保声线要一改唱腔：「咁多年以嚟唱歌有好多方式、好多改变，唔会咁伤喉咙。」为表演锻炼体能方面，大AL一直为马拉松健将，自言参加全马比赛直言年届七旬，更于70岁当年踏单车环台：「唔知点解过咗70岁体能跌得好快，同埋踩单车我都试过两次意外伤得好严重。（甚么地方？）喺香港发生，第一次系2019年，第二次系2023、24年，销骨断咗同甩骹，有啲恐惧，依家骨头脆唔跌得，一跌就碎！」目前只会跑10公里内为演出练气。