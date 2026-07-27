谢雪心忆四哥风流倜傥 一个摸袖口钮动作已魅力四射 叫谢贤做阿哥因姓谢唔多

谢雪心今日出席《大AL的音乐历程》演唱会记者会，心姐上台与大AL叙旧时甜笑称呼「老公」，于会上她接受访问时透露源于剧集《你好，我的大夫》合作：「我哋两个都演名医，我识得针炙、有场戏要针个脑㖞！其实有啲紧张，但有专业人士指导，正式拍之前教晒所有位置。佢好叻完全唔惊，反而我好惊！嚟真拮落个头到！到依家我都唔敢去针炙！」谢雪心表示在拍摄时受大AL照顾，更因此大饱口福：「佢会煮好多好嘢食，海鲜为主，佢有朋友会打鱼，蒸好大条鱼出嚟！」

难忘四哥健康健谈开心时刻

提到「四哥」谢贤离世，谢雪心格外感到难过：「我叫四哥做阿哥嘅，因为娱乐圈姓谢嘅人唔多，佢好锡我、见亲都叫我阿妹。唉！人生就系咁样，我脑海永远记住佢好健康、好健谈、好开心嘅时间。（几最后见面？）有一次系拍嘢，应该喺深圳，一齐坐车返香港。都几年前，疫情之前。」

谢雪心跟谢贤合作感荣幸

谢雪心对四哥近年健康状况不甚清楚，但记得对方凭《杀出个黄昏》荣封影帝时状态尚算良好。心姐亦表示自小认识四哥，对风流倜傥、幽默风趣形象印象深刻：「佢好简单一个动作，摸一摸袖口钮，已经散发出嚟，唔系扮出嚟、骨子里就咁风流倜傥！（曾经有否心动？）𠮶时未识心动！后尾可以合作、叫佢做阿哥，系我嘅荣幸。」至于四哥身后事方面，心姐表示尊重其家人意愿，心中永远怀念便足够。