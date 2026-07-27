中年好声音4｜周志康回应淘汰传闻  网民精心剖析已成节目大赢家：有力攞飞跃奖项

TVB节目《中年好声音4》十强战进入白热化阶段，在第二回合「原唱之夜」中，周志康获好友关楚耀助阵，合唱经典金曲〈你当我甚么〉。两人演出极具火花，周志康凭淋漓尽致的发挥夺得90分高分。讨论区有不少网民都戥周志康高兴，纷纷留言为他打气，并非常期待他下周改变风格演绎跳舞歌曲〈独家试唱〉。网上甚至盛传，他下周会因为演出超水准而勇夺该回合的MVP。

周志康两回合得7分排榜尾

虽然在「原唱之夜」表现亮眼，但综合早前「K歌之夜」两个回合的成绩，周志康仅得7分排在榜尾，最高分的参赛者为吴亦伟（19分）、尹景顺（18分）及许云妮（15分）；而郑家声与陈旭培就同得8分，周志康晋级决赛的机会未许乐观。

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周志康亲回应淘汰传闻

近日网上流出疑似最终7强名单，盛传周志康、郑仲豪、陈旭培等香港唱将将会全军覆没，无缘总决赛。对于未能打入总决赛的传闻，周志康接受传媒查询时大卖关子：「由于节目嘅播映时间关系，我哋十强嘅参赛者都唔可以透露入围名单。所以我哋都唔可以答复你。」，至于有网民质疑关楚耀合唱时特地「压低个key」迁就他，他亦澄清定Key是关楚耀的建议，是两人认为最好的选择。

周志康获网民撑已成大赢家

尽管面临淘汰危机，但一众网民依然对周志康不离不弃。有网民在讨论区直指，就算周志康最终未能晋级，他亦早已经是今次比赛的「大赢家」。不少观众认为，周志康透过《中年好声音4》向大众展现了其实力与魅力，在TVB已经成功争取到更多曝光与机会，甚至有网民力推他绝对有实力问鼎未来的「飞跃进步男艺员」奖项。

周志康有份演《五代同糖》

有网民更表示认同，指出周志康有机会参演TVB即将开拍的新处境剧《爱回家之五代同糖》，这已是公司对他实力肯定的最佳证明。无论比赛结果如何，周志康未来的演艺星途依然备受期待。

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