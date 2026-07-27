白彪80岁生日派对打「降龙十八掌」 网民激赞老当益壮 初代郭靖跳晒舞扎马吹蜡烛

资深武打演员白彪近年凭借处境剧《爱回家之开心速递》中的「雷公」一角成功入屋，搞笑形象深入民心。随著剧集完结，他亦跟随演艺圈大队北上发展，早前更宣布进驻小红书，积极开拓内地市场。近日白彪80岁生日，他在社交平台分享了在成都友人为他庆生的场面，片中的白彪精神奕奕，完全不像古稀之，更摆出「降龙十八掌」的动作吹蜡烛，过程充满喜感。

白彪于生日派对上兴奋跳舞

在生日派对上，白彪以一身牛仔裤配黑色T恤，外搭格仔恤衫的年轻打扮现身，步履稳健。餐厅现场早已被朋友们用「HAPPY BIRTHDAY」字样的气球布置妥当，为他送上惊喜。当派对现场播放著李克勤的快歌《护花使者》时，戴上花花造型眼镜的白彪随即闻歌起舞，手舞足蹈，尽显其强烈的节奏感与活力，引来全场欢呼，气氛热烈。

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白彪扎马吹蜡烛充满反差萌

在吹蜡烛环节，戴上皇冠生日帽的白彪再次展现其深厚的武打底子，他先是扎稳马步，打出当年剧中郭靖的「降龙十八掌」，然后才蹲低身，运气呼出一口大气将蜡烛吹熄，功架十足。兴高采烈的他拿起咪高峰，向在场友人高呼：「我来到成都，哗，今天是最开心的一晚。」并在帖文中连写三次「很开心！」以表谢意。不少网民看过影片后，纷纷留言送上祝福，大赞他「彪哥老当益壮」、「看着快年轻了吧，精神奕奕」。

白彪近年凭《爱回家》雷公一角入屋

白彪纵横影视圈超过半世纪，他出身于邵氏武打演员训练班，早期拍摄过多套叫好叫座的武打电影。其后他转战电视圈发展，更凭借在经典剧集《射雕英雄传》及《神雕侠侣》中饰演第一代「郭靖」而红遍中港，成为一代人的集体回忆。近年他在《爱回家之开心速递》中饰演搞笑的「雷公」一角，再次让他人气急升，演技备受肯定。

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