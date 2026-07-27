「最索经理人」林宝玉督师姚正菁复出 两周减10磅靠食冇味紫菜顶肚饿 带七套泳衣赴意大利大解放

姚正菁早前宣布复出后，今日与「最索经理人」林宝玉一同出席《大AL的音乐历程》演唱会记招，菁菁更预告将于张武孝演唱会上开金口献出处女歌喉：「喺香港未试过唱歌，以前试过去马来西亚、内地登台先唱过。」林宝玉随即表示大AL知道姚正菁复出后主动邀请：「大AL注意到消息即刻打畀我，不如请菁菁嚟演唱会做嘉宾啦！」更大方让姚正菁自选钟情的歌曲演唱，在舞台上表达自己，不论独唱或合唱均可。

姚正菁趁打风练歌做Gym偷师

姚正菁透露为八月下旬做嘉宾勤力练歌，「依家日日都要练歌，阵间都要去，基本上每次练三个钟头！」林宝玉趁姚正菁练歌的机会在旁偷师，日前台风袭港期间更把握时间练歌与健身，笑指：「打风冇嘢做咪做下gym，我都有捉埋佢做运动，佢勤力过我！两个礼拜就减咗10磅！」姚正菁笑指在打拳、健身以外将会学普拉提，在「魔鬼教练」林宝玉监察下才成功减肥：「之前做专访见到啲相唔系咁靓、影出嚟有少少肥，所以减下。佢叫我唔好食喝样、唔好食𠮶样，好高热量！肚饿呀？食紫菜啦，冇味冇盐嘅紫菜，好似咬柴咁样！」

林宝玉游艇三点式火辣大解放

同样身形曲线极其出众的林宝玉，日前亦趁盛夏大解放，分享游艇上拍摄的火辣三点式泳衣照，她透露即将到意大利阳光与海滩旅游三星期，准备充足与阳光玩游戏：「朋友叫我带七套泳衣！去成三个礼拜，又会上船，所以带多少少。」姚正菁笑指应该带够十套泳衣影相，林宝玉则自嘲会晒黑皮肤，回港时怕像块黑炭一样。