夫妻的博弈丨何沛珈爆佘诗曼出手安排聚会破冰 隔离厂打招呼助剧中闺密变好友
更新时间：20:15 2026-07-27 HKT
发布时间：20:15 2026-07-27 HKT
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何沛珈期待参演《非份之罪》单元今晚播出，而新剧《夫妻的博弈》的角色则完全不同，剧中与高海宁、杨卓娜、游嘉欣几个女仔一齐成长，何沛珈爆杨卓娜在拍摄时带煲到场为大家煲汤，大家饮汤饮到肥了，又爆刚开拍已讲几个女仔好感情的戏份，但其实初时大家仍未沟通都几头痛，幸好在隔离厂的佘诗曼过来打招呼时得知情况，为大家安排聚会让大家饮酒倾谈，成功令几个变好友，在剧中感情由头带到尾，王嘉慧见状也羡慕。
何沛珈生日会将献唱「落闸」唔准粉丝走
早前何沛珈在商演献唱，她笑言有少少心机事前请老师教唱歌，获老师指出歌声不够温柔，因此会多学习，有意在即将举行的生日会再献唱，笑言到时落闸不让为她庆生的粉丝走，要听完她唱歌才准离场。
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