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中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然

影视圈
更新时间：20:00 2026-07-27 HKT
发布时间：20:00 2026-07-27 HKT

《中年好声音4》赛事去到白热化阶段，最后十强实力唱将为争夺最后7名杀入总决赛的席位，斗得难分难解。来自台湾的选手吴亦伟，早前在十强赛首回合凭一曲〈开到荼蘼〉斩获94分勇夺MVP，风头一时无两。不过在昨日播出的一集中，战况却出现戏剧性发展，吴亦伟台下表情引发网民热烈讨论。

吴亦伟分数不及许云妮

于刚过去周日播出一集，许云妮与刘雅丽合唱〈你为了爱情〉表现极具水准，最终勇夺93分高分。有眼利的网民于节目中截图，发现当宣布许云妮的分数时，镜头影向台下的吴亦伟，其反应相当耐人寻味。

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吴亦伟「五官乸埋」惹负评

画面所见，当看到许云妮获得93分后，坐在吴亦伟旁边的尤淑情、蔡宓婕都纷纷为对方拍手欢呼，唯独吴亦伟不但没有跟著拍手，更瞬间「黑口黑面」，表情甚至「五官乸埋一住」。他似乎觉得这个93分的分数有点可怖，眼神疑似感到难以置信。这几张截图随即在网上各大群组疯传，出帖的网民更直指吴亦伟性格「好小家」，令这个「黑面表情」瞬间成为网上热话。

吴亦伟将MVP拱手相让

至于吴亦伟本人的赛果，今集他携手汤宝如深情演绎经典名曲〈相思风雨中〉，最终夺得92分。虽然分数依然高企，但今次他却将MVP拱手相让予夺得94分的尹景顺，其分数亦不及许云妮的93分。

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钟镇涛赞吴亦伟好听过张学友？

尽管如此，吴亦伟台上的深情互动及表现依然获得一众评审极高评价。嘉宾评审钟镇涛听后大为感动，表示自己听到「起鸡皮」，更给出惊人评价，直指这是他听过这么多个版本中，吴亦伟唱得最好听。张佳添亦称赞吴亦伟成功唱出了个人风格；而肥妈则大赞他甫开声已完全投入，完美掌握歌曲精髓，大赞他带出了整首歌的感情与感觉。

钟镇涛激赞惹网民质疑

不过，钟镇涛的「超高评价」却引来大批网民反弹。钟镇涛的评价被网民解读为吴亦伟唱得比原唱张学友更好听，网民纷纷认为似乎言过其实。此外，不少网民将焦点放在吴亦伟的咬字上，直指根本听不明白他的广东话，难以理解为何发音未达标依然能获得超过90分的高分，赛果引起不少网民热烈讨论与争议。

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