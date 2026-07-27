夫妻的博弈丨陈晓华自爆友情有改变 搣走可爱性格演恶女焕然一新 郭柏妍挑战「绿茶婊」不怕被骂反觉好事

陈晓华、郭柏妍出席新剧《夫妻的博弈》宣传活动，现场播放预告片曝光郭柏妍和张颕康一幕大胆亲热戏，郭柏妍受访坦言拍摄时紧张，不想NG也不多NG，一开始有少少惊，后来进入「工作模式」完全配合拍摄要求，赞拍档阿康很好，不时「万岁」，但他要为坏男人角色减肥节食，想身形瘦削些，阿康是郭柏妍亲热戏最多的对手，因每次都事前沟通好拍摄不会尴尬。

郭柏妍演「绿茶婊」获高海宁马国明指示

郭柏妍演「绿茶婊」角色不怕乞人憎被观众骂，更觉是好事，反而担心演得不够好，会等大家评价，她不介意再演得更「绿茶」更衰，今次做足功课，埋位时发现有少少不同即紧张起来，幸身边有高海宁和马国明给指示。

陈晓华避谈感情事「工作为先」

至于演恶女的陈晓华因角色会为目标耍手段，获对手高海宁给信心，她坦言曾担心自己演得不够气势，要搣走活泼性格，收起天真可爱，觉得演恶女几cool，更理智，感觉焕然一新，希望学习做更多恶女角色。问到是否对感情世界也焕然一新？她避谈称对健康、亲情、友情全都有改变，会工作为先。

