23年港姐季军王敏慈资源媲美一线明星 北京中央戏剧学院毕业 外貌被指变化大判若两人？

2023年香港小姐季军王敏慈近日于北京中央戏剧学院表演系毕业，她早前上载了出席毕业礼的影片，片中她身穿毕业袍、戴上毕业帽，手持花束及毛公仔在校园内拍照留念。王敏慈才刚毕业，但演艺资源已非常好。她日前宣布有份参演的网剧《烟雨神游记》已圆满杀青，她在剧中饰演「小娇」一角。此外，由她参演的另一部网剧《昭阳公主》亦于7月23日正式开播，王敏慈在该剧挑战饰演出身卑微但不甘认命的角色「青萝」，刚毕业就有两部影视作品接连推出，网民指杨幂、迪丽热巴等女星，也很少「两剧齐发」，而王敏慈获得的资源，媲美不少一线女星。

王敏慈赢港姐季军即北上读书

现年24岁的王敏慈于香港出生，并在新加坡长大，凭借标致的五官与身材，她曾被传媒称为「翻版范冰冰」。她于2023年参加香港小姐并夺得季军后，未有选择留在香港发展，而是决定前往北京中央戏剧学院继续深造演技，成为章子怡及巩俐的同校师妹。她除了专注学业，在求学期间亦有积极参与戏剧训练，而每次她更新社交平台，网民都会发现她越来越靓，与参选港姐时的外貌明显大为提升，指看她近照跟选美时判若两人。

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王敏慈大学三年级已开始拍剧

其实王敏慈在正式毕业之前，已经累积了不同的幕前经验，她早年曾参加内地网上选秀节目《全明星偶像学院》，展现出多才多艺的一面，她本身更考获古筝10级的资格。此外她在大学三年级实习期间，已开始参与内地剧集的拍摄工作，当中包括参演由内地演员杨洋与章若楠主演的剧集《雨霖铃》，作为实习期间的首部作品，她当时曾对外分享拍摄剧照，并表示会为成为好演员而努力。

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