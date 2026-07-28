《国产凌凌漆》「金枪人」成国画大师定居美国返港 黄锦江中气十足公开近况

黄锦江（KK）曾在周星驰1994年经典电影《国产凌凌漆》中，以反派「金枪人」一角，令观众留下深刻印象。黄锦江已淡出幕前多时，但其艺术才华却在另一领域大放异彩。近日，黄锦江难得返港，便作客资深电影人文隽的YouTube访谈节目《文隽讲呢啲讲𠮶啲 》，分享他从演员到国画大师的精彩人生。

黄锦江曾留港发展15年

今年75岁的黄锦江在访谈中精神极好，中气十足，透露为一个项目将留港半年。黄锦江畅谈其演艺生涯与艺术追求，提到留港发展15年，直到1995年电影《大冒险家》后，移居到美国生活。黄锦江最衫落脚在三藩市，但因不适应，加上地方太大，约朋友要揸车来回六小时，最终抵达纽约后，有回到上海、香港的味道，而长留当地生活。

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黄锦江因为小朋友读书，而且太太亦想在当地考护士，便举家远赴当地。黄锦江之后在美国外国人的公司做设计，笑言从来没有人问过他的学历，更笑称被问作品集时，只有一双手，却获得认同。黄锦江在美国期间，除了从事设计工作，亦活跃于当地的话剧舞台，参与舞台剧的设计及演出。

黄锦江获李碧华引荐入娱乐圈

黄锦江早于1979年已在香港举办首次个人画展，80年代获作家李碧华介绍到邵氏兄弟担任美术指导，同时兼任演员。黄锦江于1994年演出电影《国产凌凌漆》，饰演南方司令「金鎗人」、以及在《赌神2》饰演国家级魔术师「张宝成」，成为其代表作。本身是国画大师的黄锦江，最近从从纽约回到香港，为一项全新的艺术推广项目出一分力。

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