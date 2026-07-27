甄子丹63岁生日粉丝旺角包巨型LED屏幕应援 妻女汪诗诗甄济如温馨送祝福：感谢影迷爱戴

国际武打巨星甄子丹今日63岁生日，一班影迷为庆祝偶像生日正日，今日在旺角闹市一座商厦的外墙巨型LED屏幕为甄子丹播放生日应援视频，吸引途人聚集打卡合照。

甄子丹从影生涯连串经典画面

楼高数层的巨型生日祝福视频，由大量甄子丹肖像合制而成，更加插他多部电影代表作的剧照，包括《笑太极》、《情逢敌手》、《英雄》、《杀破狼》、《叶问》系列、《追龙》、《怒火》、《误判》及荷里活电影《杀神John Wick 4》等，将甄子丹从影生涯连串经典画面共冶一炉！影迷为甄子丹庆生之余，亦以祝福语赞扬偶像在国际影坛的贡献，写上：「武侠风骨、都市豪情；祝最专业、可爱、风趣、『冷傲』的甄子丹生日快乐！台前璀璨、幕后笃行，香江为根、影耀四海！」

甄子丹粉丝制作15秒生日祝福视频

甄子丹内地粉丝群为偶像发起生日应援活动，在网上公告于甄子丹生日正日7月27日，在旺角朗豪坊对面上海街598号的大厦外墙巨型屏幕，由早上9时至晚上10时，每隔8分钟左右播放一次由粉丝精心制作片长15秒的生日祝福视频。甄子丹粉丝表示：「今年7月27日，在对《疾速追杀：凯恩》(CAINE)的热切期盼中，我们想为子丹哥做一件足够有仪式感的事--在他的家乡香港，用大屏为他点亮生日祝福与星光」。

甄济如晒童年合照大赞「最佳爸爸」

甄子丹太太汪诗诗在社交网分享老公身穿西装礼服的型仔相送上生日祝福。爱女甄济如也在社交网分享小时候被爸爸抱著的合照祝贺爸爸生日，大赞「最佳爸爸」！



甄子丹感谢影迷爱戴

甄子丹得知影迷在旺角闹市为他登巨型屏幕生日祝福视频，特意亲到现场打卡，他分享自己到场打卡的短片到社交网，感谢各位影迷对他的爱戴。