61岁陈德彰罕现身胀爆现幸福肥 公开Raidas重组可能性 曾恋周慧敏分手后娶圈外人

80年代曾红极一时的乐坛组合Raidas主音陈德彰（Thomas），已在幕前消失多年，近日为宣传将于7月底推出的《别人的歌》新唱片，罕有接受多个平台访问，包括亮相翟浩然主持的YouTube频道节目《浩然正戏》，曝光近况。

陈德彰甩去官仔骨骨外形

已有多年没有现身的陈德彰，在节目中穿上简约的白色短袖上衣，配搭牛仔裤，戴上浅色棒球帽及眼镜，与昔日官仔骨骨的形象大有出入。年过60岁的陈德彰，相比当年外形胀了起码一个码，但精神极好，神情轻松面带微笑，散发著休闲气质。

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陈德彰出身自音乐世家

而陈德彰日前接受欧阳德勋主持的电台访问，大谈Raidas的往事，又提到出身自音乐世家，其胞兄是民歌歌手兼音乐人陈迪匡，两兄弟在乐坛皆有深厚造诣。陈德彰曾与周慧敏拍拖五年，二人因性格不合分手，陈德彰直到2001年与圈外人许秀明结婚。陈德彰在节目中透露已做人夫多年，现时处于半退休的生活状态。

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陈德彰于1984年参加第三届新秀歌唱大赛，与张卫健、罗嘉良、阮兆祥等人同届。两年后因蒋志光个人原因无法配合为黄耀光录制Demo，参加「亚太流行歌曲创作大赛」，最终由陈德彰唱《吸烟的女人》，二人顺利夺得亚军。

Raidas串错字成经典

原本队名灵感来自荷里活电影《夺宝奇兵》（Raiders of the Lost Ark），却因负责递交报名表的同事不慎将「Raiders」错写成「Raidas」，而一直沿用「Raidas」。对于Raidas是否有重组的机会，陈德彰表示黄耀光曾揾过自己，但目前尚未有心理准备，亦未有具体头绪，但未有封后路：「总之自己做住自己嘢先，有机会嚟一定会把握。」

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陈德彰旧爱周慧敏靓相：