夫妻的博弈丨高海宁拍剧学识辨渣男爆最忌三类人 马国明精挑细选介绍对象：佢唔要有钱靓仔

马国明、高海宁（高Ling）、黄智贤、陈晓华、郭柏妍、何沛珈、王嘉慧等到观塘出席剧集《夫妻的博弈》宣传，一众演员走红地毡现身，吸引大批粉丝及街坊围观。谈到在内地播出后反应好，高海宁与马明都期待香港观众的反应，认为剧情吸引有代入感，即使大反派的郭柏妍与张颕康亦非常可爱。问到张颕康是否因为离巢而缺席宣传，马明指大家有联络，他也想一齐宣传，但因与剧集工作撞期而缺席，未来日子会见面。

高海宁好惊「妈宝」

高Ling笑言拍剧后学会辨别渣男，最忌逢人示好、向女朋友借钱及「妈宝」，又指若角色非张颕康演出会很讨人厌，因他会辨别女生是否适合做老婆或女朋友。问高Ling适合做老婆还是女朋友？她自认两者都适合：「我做阿妈都适合！不过未遇到适合嘅人，所有嘅人生经历都喺呢部剧集经历过晒！」

高海宁直认拣偶要求高

马明有介绍对象给高Ling，但身边好多朋友都结了婚，不过，相信有另一半等紧她，只是未遇到：「条件唔好都唔敢介绍！要精挑细选，佢唔要有钱靓仔。」高Ling自认对另一半要求高，现在因忙工作遇不到，接下来3个月亦不在香港，就算认识了也很难维系，「工作机会难得，所以感情事等一等先！（等拎奖后？）相信可以同时发生的！」

黄智贤悼念监制梁材远离世

另外，谈到资深电视剧监制梁材远离世，马明与高Ling都感到可惜，马明指合作机会虽少，但材叔是爱锡演员的幕后，对于最近很多前辈离世感难过，更叹经历失去，会更珍惜、爱锡自己。至于黄智贤谈到材叔离世，他指早期第一次担正《真命天师》起与对方合作，非常爱锡演员，当时自己演技幼嫩，提醒他们拍喜剧要开心、轻松，以前经常见面，感觉大家关系密切，又指材叔擅长拍古装民初等作品，感觉是一位很好的朋友、前辈离开了。他指材叔退休后少联络，偶尔在朋友间听到对方的消息。

