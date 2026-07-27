台风红霞｜TVB女记者陈尚萱码头采访企唔稳  被吹到面容扭曲获致敬  曾十号波返工险生意外

日前台风「红霞」为香港带来狂风暴雨，多位新闻从业员无惧风雨，坚守岗位为市民报道最新消息。其中，TVB新闻记者陈尚萱深夜在尖沙咀码头进行直播，敬业表现获网民热烈赞赏。

「红霞」袭港陈尚萱面容扭曲采访

根据网上流传的影片，陈尚萱当时身穿黄色雨褛，头戴安全帽，在尖沙咀一个无遮无掩的当风位置进行报道。从画面可见，现场风势极为强劲，陈尚萱被大风吹得头发凌乱，更一度连眼睛都难以睁开。

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陈尚萱：要前后脚先可以企得稳

她在报道中坦言：「其实都要前后脚先可以企得稳」，可见当时风力之猛烈。尽管环境恶劣，她仍需不时调整耳机，并大声报道，但脸上始终保持著微笑。在强风吹袭下，她的面容甚至一度被吹至扭曲，但依然奋力完成报道，其专业精神令人佩服。

陈尚萱获网民致敬

相关报道片段被网民截取并分享至Facebook，引来大量网民留言，大赞陈尚萱敬业乐业。有发帖的网民表示「向妳致敬！辛苦了！」，其他网民亦纷纷附和，留言包括「辛苦晒萱BB，加油」、「牺牲自己为市民提供资讯，值得赞。」、「看见都心痛」等，一致认同她的专业态度值得赞赏。

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陈尚萱曾于十号风球下采访

这已不是陈尚萱第一次因敬业表现而获得赞赏。去年7月台风「韦帕」袭港期间，她同样被派往红磡码头作现场直击。当时在十号风球的强风下，她被吹得左摇右摆，全程几乎睁不开眼，更险些被吹到身旁的疑似木板杂物击中。但她依然保持镇定，以中英双语完成报道，当时已被网民盛赞为「MVP」级表现。

陈尚萱被射得全身湿透

此外，今年4月陈尚萱到九龙城采访泼水节活动时，亦曾发生小插曲。她惨遭十多名小朋友用水枪围攻，甚至有人用胶盆向她「兜头淋」，令她全身湿透，场面狼狈。当时有网民认为小朋友的行为已超出嬉戏范围，构成欺凌，事件亦一度引起热议。

陈尚萱学霸背景曝光

年纪轻轻的陈尚萱，其实是位「学霸」。她中小学均就读于著名女校——协恩中学附属小学及拔萃女书院，更是资优生。早于在香港大学就读期间，她已在TVB担任实习记者，并于2023年新闻及策略传播学毕业后，正式加入TVB成为全职记者。由于她精通两文三语，常被安排同时为翡翠台及明珠台进行采访，尽显其语言天份。