姚莹莹15岁儿子暴风式成长高过妈妈 阳光少男倒模优良基因 曾患罕见病变泳坛新星

54岁的姚莹莹近日分享与15岁儿子梁淦贤一同到烹饪教室，享受亲子时光的温馨照片。从照片可见，梁淦贤长得相当高大，甚至已高过妈妈姚莹莹，穿上围裙、戴著眼镜的他，无论是专注的神情、面部轮廓还是高挺的鼻梁，都与妈妈成个饼印，尽得优良遗传。姚莹莹更分享儿子在2018年小时候制作薄饼的可爱样子，如今已是个充满阳光气息的少年。母子二人专注地制作甜品，囝囝负责制作卖相精致的苹果批，而妈妈姚莹莹则制作士多啤梨戚风蛋糕，网民纷纷指母子共享天伦的画面十分治愈。

姚莹莹儿子练游水对抗罕见病

姚莹莹儿子的成长路途并非一帆风顺，姚莹莹曾透露儿子在2岁多时确诊患上罕见的「特发性血小板减少性紫癜」（ITP），免疫系统会自我攻击血小板，令其数字骤降，轻微碰撞也可能导致流血不止，情况一度令人担忧。为了让儿子增强抵抗力、锻炼体魄，姚莹莹决定让他学习游泳。没想到儿子展现出惊人天赋，在多个学界游泳比赛中横扫奖项，成为名副其实的「小飞鱼」，更被看好是香港泳坛未来的新星。

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姚莹莹曾因分手患厌食症

回顾姚莹莹情路亦相当坎坷，她曾因与化妆师男友分手，饱受情伤打击而患上厌食症，体重暴瘦15公斤。后来她与第二任圈外男友在2011年诞下儿子梁淦贤，但当时已表明未有结婚计划，选择低调处理感情事。多年来，孩子生父一直未曾露面，姚莹莹母兼父职，独力将儿子抚养成人，将所有心血和时间都奉献给儿子。

姚莹莹一年拍10剧独力抚养儿子

姚莹莹当年凭袁咏仪引荐来港发展，曾是TVB力捧的「五美」之一，在《寻秦记》中饰演的「朱姬」一角更是经典，成为无数观众心中的女神。近年她凭处境剧《爱回家之开心速递》的「Helen姐」一角再度获得关注。姚莹莹为了给儿子提供最好的生活和教育，拼命工作赚钱，她曾试过一年接拍10部剧集，更在2017年宣传《全职没女》期间，因腰痛未及时处理，最终导致颈椎、尾龙骨移位及软组织突出。但为了生计，当时身负三剧的她，只能戴著颈枕带伤完成拍摄。

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