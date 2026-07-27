写不得你丨卢镇业首演舞台剧劲惊背台词 女友廖子妤帮手对稿 谷祖琳49岁接舞台剧因自身有共鸣

谷祖琳（小谷）和卢镇业（小野）今日（27日）宣传舞台剧《写不得你 Love at Last Sight》。小野坦言对舞台剧完全没经验，以为大家都知，怎知到场才发现大家以为他有经验；小谷觉得小野外表很有文化气质，所以让人觉得他有演过。她安慰小野，该剧组需要自然演出，和其他剧组放大演出不同，反而要留意企位或走位：「第一次演出可以同佢哋合作，真系好幸福。」小野听后感到放心不少。

廖子妤帮手对稿似温书

小野听朋友说一定要演过舞台剧才能成为真正的演员，问他是否想成为真正演员才参与这次演出？他表示：「听朋友讲做过舞台剧之后，成个人会大不同，所以有呢个期待。」小谷指出，这就是演员的洗礼。问到最担心的是什么？小野认为拍电影要有不同角度，但这次是远距离全画面，感觉很赤裸状态，加上本身都有点惊背台词，但有做舞台的朋友对他说，只要排练就会记得，反而令他明白多了。他眼见有朋友记性一般，但上台便完全没有问题：「应该排戏会帮到我入脑。」问到会否找女友廖子妤帮忙背台词？他直认惯性也会帮对方对一下对白，这样做一定有帮助：「会帮到记起一啲字，感受角色当下，就好似温书一样。」

谷祖琳请教大女「方法演技」

小谷也羡慕小野有女友帮手，但她也可以找细女帮手对稿。虽然她两个女儿没有入行的想法，但十分肯定的是自己遗传了给她们，大女钟意音乐，细女钟意演戏：「而家嘅小朋友好有智慧，我40几岁先明嘅嘢，佢哋已经好清楚，大女更对我讲『方法演技』！所以我要向佢请教！」另，小谷在台上透露，该剧剧情和自身经历相近故合时机演出，坦言49岁的她遇上现在市道，加上自己要搬屋，事情同一时间撞在一起，虽然仍未踏入50岁，但面对这个冲击也有点惊和不安，亦因此向一位中年男士请教过，对方也表示这个年纪会较敏感，原来自己是演员将这些事放大了。