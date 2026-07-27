金泰希女儿拥长腿证强大基因 与Rain迎结婚十周年 两女复制父母黄金比例身材

韩流天王Rain（郑智薰）自与金泰希结婚后，形象越来越好，不时获邀来港演出，近日又出席「首尔WATERBOMB音乐节2026」，大晒肌肉又震胸，人气不输新一代男团。Rain及金泰希明年迈入结婚10周年，日前二人的一对女儿罕有曝光，引起网民讨论。

Rain一家私生活低调

Rain在婚后火速造人，金泰希于2018年诞下大女，翌年细女出世，但一家人私下生活低调，两个宝贝女更甚少曝光。而近日有网民在夏威夷捕获Rain及金泰希带两个囡囡家族旅游，金泰希保持一贯低调，戴上帽及口罩，拖坐囡囡走在前方，两母女在超市内仔细挑选货品，而且一家人分工合作，举动贴地。

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而Rain则完美展现好老公、好爸爸形象，穿上短袖衫及短裤，戴上鸭舌帽、脚踩「人字拖」，全程没戴口罩，毫无巨星架子地与女儿并肩推著购物车，Rain更不时以温柔目光陪女儿选商品。

Rain两女继承父母黄金比例

不少网民对Rain一家露面感惊喜，虽然只是背影照，但二人的大女已见拥有修长身形及一双逆天长腿，显得格外注目。网民留言：「这身材比例真的绝了，基因完全骗不了人！」、 「完美遗传了爸爸 Rain 的高挑骨架和妈妈金泰希的黄金比例！」

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