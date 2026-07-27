《金特务》结局大收23% 苏志燮向全体演员及工作人员派黄金 花费约53万港元

韩星苏志燮主演的剧集《金特务：本色回归》，上周六以23%高收视大结局，成为SBS史上最高收视亚军。向来以慷慨大方见称的苏志燮，继去年完成韩剧《无赦之仇》后向剧组送赠黄金以示谢意后，日前他再度出手，向新剧《金特务：本色回归》全体演员及工作人员派发黄金，他特别准备约300份黄金礼物送给团队。

苏志燮展现对工作人员的重视

据悉，他准备的是1钱（约3.75克）重的迷你金条，并附上亲笔感谢卡，写道：「拍摄这部作品时感受到满满的感动与幸福，衷心感谢每一位在各自岗位上默默付出，让《金特务》发光发热的大家。」展现他对工作人员的重视与心意，据指苏志燮因此花费约1亿韩圜（约53万港元）。此举延续去年《无赦之仇》煞科时的做法，当时他同样向演员及幕后人员送上黄金，作风备受赞赏。苏志燮去年登上网上节目《十五夜》时曾透露，自己一直以来都有在作品煞科后送礼的习惯，而且都是自费准备。他笑说很多人还误以为是厂商赞助，但黄金根本没有赞助商，并称：「如果以后遇到困难，也可以把黄金卖掉应急。」

《金特务》开拍第2季

此外，据报道，剧组目前计划于8月中旬与《金特务》部分演员及制作团队一同前往关岛展开奖励旅行。剧集高收及口碑甚好，昨日制作公司表示已积极讨论开拍第2季。