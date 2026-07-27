写不得你丨张敬轩被爆吹水玩失踪 梁祖尧王菀之再演两公婆 自认老夫老妻无需培养感情

梁祖尧、王菀之、谷祖琳及卢镇业为将于10月在香港演艺学院上演的一连15场的舞台剧《写不得你 Love at Last Sight》宣传。梁祖尧一直很想再与王菀之在舞台上合作，眼看近几年她演出的舞台剧也是一些有内涵、剧本好好及角色描述得很好的戏，当看到她的演出时，梁祖尧便觉得，不如自己创作一个这类型的戏，便构思了这个剧本。王菀之即说：「喜剧我哋一齐演过，我好期待与梁祖尧可以一齐演正剧。因为我睇过佢好多正剧真系好吸引。」问到那方面吸引？王菀之认为以一个演员来说，他是很吸引，近几年他所写的剧本或他与团队写的剧本，也是很有深度，套戏会留在人们心内很长时间。

王菀之人大了更珍惜同台机会

问到演绎夫妻是否需要培养感情？二人表示，过往曾两次在演出时饰演夫妻，大家已经可说是老夫老妻，所以无需再培养感情。至于可有信心凭这次演出再次夺奖？王菀之笑指，那会去想这些事，从来演戏，加上现在人大了，更珍惜同台的机会，特别是能够再次合作，每次演出也会珍惜也觉得特别有意义，希望能够留在观众的心目中。梁祖尧也指出，一直秉持着前辈的「宝训」，每次演出当作是最后一次，现在他更明白什么是珍惜。

王菀之回应张敬轩「冇下文」

这次找王菀之演出，在写剧本时是否会用尽她的能耐？梁祖尧笑称无论如何也会用尽她，但作为一个编剧同时是演员，也会想每一个演员都有他亮眼发挥的地方。此外，王菀之每年也会预留档期演出舞台剧，问她可有预留档期与张敬轩举行演唱会？她笑住反问：「点解要留期畀佢？」她觉得张敬轩只是讲一下便算，加上在此事之上没有听到有下文：「我同轩仔有联络，但只系倾闲偈。」梁祖尧透露，前几天才与张敬轩倾电话，梁祖尧引述说：「轩仔话『将会嚟睇呢个舞台剧。』」语毕，梁祖尧踢爆轩仔过往曾多次说来看却冇到：「不过，轩仔应承咗我，话『今次一定会嚟睇』，不如我喺剧中加个角色畀佢做茶水啦！」