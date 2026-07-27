中年好声音4丨连诗雅帮唱变主唱？ 助力蔡宓婕唱晒高音兼提广东话 网民：以为系Shiga比赛

TVB歌唱节目《中年好声音4》昨晚（26日）播出，来到「累积排名分」第二回合「原唱之夜」，十强选手各自配对原唱歌手合唱金曲。参赛者蔡宓婕获安排与连诗雅（Shiga）合唱，两人同台演绎经典情歌《只要和你在一起》。舞台上，两人在身高比例与服装造型上各有特色，而原本在节目中被外界冠以「小老虎」称号的蔡宓婕，在连诗雅的强大气场与带动下，展现出截然不同的温柔风格。整场表演看似默契十足，顺利完成这首对演唱技巧及情感表达要求极高的歌曲，更获得89分的佳绩。

蔡宓婕获89分遭网民轰不公平

蔡宓婕表演结束后，现场专业评审团对这段演出给予极高评价，评审之一的海儿在点评时特别指出，《只要和你在一起》这首歌的难度极高，当中涉及颇多的声线位置转换，她对蔡宓婕的突破表示赞赏：「听到一把以前没有听过的声音，感觉变得温柔了，也多了一份女人味，未来可以继续尝试这种类型的歌曲。」而另一位评审肥妈，她不仅笑称参赛者由「老虎变成了猫」，更特别肯定了蔡宓婕在发音上的努力与进步。肥妈直言：「蔡宓婕平时讲广东话稍微有些歪音，但这首歌的歌词如此密集，她却没有唱错任何一个字的发音。」

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连诗雅包办大部分高音段落

然而蔡宓婕这段获得评审高分肯定的演出，但在整首歌曲的演唱过程中，连诗雅几乎包办了大部分的高音段落以及核心主唱部分，其参与度之高，令整个舞台的焦点，不自觉地转移到了这位帮唱嘉宾身上。而且对于广东话并非十分流利的蔡宓婕，连诗雅在演唱期间不时在旁暗中「做口型」给予提示。节目播出后，网民纷纷表示有严重的「主客倒置」情况，「听完以为是连诗雅去参加比赛」、「整首歌全程都是Shiga在唱，唱得比参赛者还多，为什么评判完全不提？」、「如果不看字幕，根本听不出蔡在唱什么」。许多网民对最终高达89分的赛果表达了强烈不满，认为在嘉宾代唱比例极高的情况下，这个分数实在给得太高。

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