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首尔WATERBOMB音乐节2026丨阵容鼎盛 天王Rain骚肌兼震胸 BIBI演出被批「太露骨」惹热议

影视圈
更新时间：15:45 2026-07-27 HKT
发布时间：15:45 2026-07-27 HKT

「首尔WATERBOMB音乐节2026」于7月24日至26日一连3日在京畿道高阳市KINTEX室外舞台举行，今届阵容鼎盛，包括德国DJ Diplo、韩国天王Rain、歌手朴振荣、Jay Park、金请夏、SHINee成员Taemin、ZICO、宣美、NCT成员TAEYONG、aespa成员Karina、李泳知、Loco、Gray、BIBI、韩团RIIZE、KISS OF LIFE、Billlie、SHOWNU X HYUNGWON（MONSTA X）等轮流登场，场面热闹。

BIBI与男舞者互动相当挑逗

其中BIBI于25日压轴演出，身穿白色连身衣登台，献唱《Bam Yang Gang》及《Bad X》等金曲。表演期间，BIBI在多名男舞者包围下跪地，并拉下拉链，露出内里比坚尼上衣，其后与男舞者互动，动作及眼神均相当挑逗，片段其后由官方帐号上载，迅即在网上疯传，引发网民热议。

支持者力撑BIBI敢于突破

有网民批评有关表演「过火」、「太露骨」，质疑即使Waterbomb一向以性感风格见称，今次尺度仍超出合理范围，更形容部分画面「意淫」意味浓厚，似脱衣表演多于音乐演出，但亦有支持者力撑BIBI敢于突破，认为此举正正体现她一贯大胆奔放的音乐风格，批评声音反而「小题大做」。
 

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