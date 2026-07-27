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日本推理小说东野圭吾大肠癌病逝终年68岁 著作改编成《神探伽利略》等影视作品极受欢迎

影视圈
更新时间：15:50 2026-07-27 HKT
发布时间：15:50 2026-07-27 HKT

根据日本《朝日新闻》报导，创作出无数畅销佳作的日本知名推理小说家东野圭吾，已于7月23日因大肠癌病逝，终年68岁，其葬礼已由家属以家族葬形式举行。东野圭吾除了在日本文坛地位崇高，在华语地区与香港拥有极高知名度与极多粉丝，其逝世消息震惊亚洲文化与娱乐圈。

官方X发表声明证实东野圭吾死讯

东野圭吾的官方X帐号随后亦发表了声明全文，向大众证实死讯并回顾其毕生心血：「作家・东野圭吾先生于7月23日凌晨辞世。谨此表达哀悼之意，并告知各位。东野圭吾先生的著作自1985年9月出版的处女作《放学后》起，至预定于2026年8月5日出版的最新作《永远的记忆》止，共计106册（不含合著）。他所创造的故事想必将继续吸引众多读者，今后也请各位继续欣赏东野先生的小说。」

东野圭吾理科生踩入文坛

东野圭吾1958年出生于大阪市，毕业于大阪府立大学电气工学科，早年于制造业担任工程师的同时展开写作生涯。1985年，他以《放学后》夺得江户川乱步奖正式出道；1999年以《秘密》获日本推理作家协会奖；2005年更以代表作《嫌疑犯X的献身》囊括直木赏与本格推理大赏。他一生发表超过100部小说，2023年日本国内累计发行量突破1亿册，并获颁紫绶褒章与菊池宽赏。他预计今年8月5日发行《神探伽利略》系列最新长篇小说《永远的记忆》。

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东野圭吾作品被改编成多部影视作品

东野圭吾的作品是国内外影视圈最热门的改编题材。由福山雅治主演的《神探伽利略》系列影视化后大获成功，带动原著成为超级畅销书；其代表作《嫌疑犯X的献身》及《白夜行》亦被国内外多次翻拍为影视作品。此外，他的《加贺恭一郎》系列与《假面酒店》（マスカレード）系列等作品同样在影视化后屡创佳绩。他成功将悬疑推理与人性戏剧完美结合，留下的无数经典将持续在读者与观众心中流传。

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