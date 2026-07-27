谢贤离世｜张柏芝于前老爷辞世后首现身  全黑衣悼念神情落寞  IG揭近况爆儿子惊人食量

《星岛头条》早前收到独家消息，一代巨星「四哥」谢贤于7月16日与世长辞，享年89岁。生前谢贤一直将前新抱张柏芝视如己出，对她疼爱有加；而面对昔日老爷的离世，张柏芝选择以低调的方式表达哀思。她第将小红书的头像换成全黑，并于7月中旬安排正在澳洲留学的大儿子谢振轩（Lucas）紧急返港，陪伴谢家度过艰难时刻。

张柏芝于谢贤离世后首曝光

在沉寂多日、专心处理家事及平复心情后，张柏芝的最新动向终于曝光。7月25日，有网民于北京机场野生捕获张柏芝，这也是她在谢贤离世后首次公开露面。当日，张柏芝的装束极低调，她穿著一身全黑休闲服饰，当中包括黑帽、黑框眼镜、黑口罩、黑衣黑裤，搭配一个大容量的双肩包，并未有多余的点缀。从曝光的画面中可见，虽然张柏芝戴著口罩，但眉宇间仍难掩疲态，眼神略显黯淡，情绪疑似仍然处于低落的状态。

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张柏芝强忍悲痛和网民打招呼

虽然心情尚未回复，但当现场有认出她的网民热情地向她打招呼时，张柏芝依然强打起精神，保持著极高的修养与礼貌，亲切地向众人轻轻挥手致意。这份在低潮中依然顾及他人的风度，让不少目击的网民感到不舍又佩服。

张柏芝重新分享日常生活

虽然悲伤，但日子依然要继续，坚强的张柏芝近日也开始在IG限时动态上重新活跃，分享生活点滴，似乎正努力让自己步回正轨，回归日常以抚平内心的伤痕。她接连上载了多段充满大自然气息的影片，并写下「Morning routine（晨间日常）」。画面中，她照料著翠绿的幼苗，更拍下树木与晨光交织的宁静美景。

张柏芝曝光儿子食量惊人

另外张柏芝也回归「慈母」角色，晒出多张下厨的影片与照片，展现温馨的居家日常。其中一张食物的照片中，她幽默又带点惊叹地写下：「food when he's awake 长身体 果然不一样，是我两天的量。」字里行间流露出对正值青春发育期儿子惊人食量。

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