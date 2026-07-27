樊亦敏假戏真做母子情升华 助何晋乐搣甩偶像包袱 塑造「薯仔」少爷Joe形象｜名人杂志

播出长达 9 年半的处境剧《爱 · 回家之开心速递》将会迎来大结局，不少经典角色也即将正式完结。剧中饰演三太的樊亦敏与饰演其儿子「阿 Joe 」的何晋乐（ Rock ），这段母子情温馨又搞笑，令观众为之津津乐道。樊亦敏和何晋乐就接受了《名人杂志》访问，与大家分享这段「母子情」的难忘点滴。撰文：邝芷莹 摄影：谭志光

樊亦敏「傻大姐」形象入屋

樊亦敏在剧中所扮演的三太，虽则为人精明势利、争强好胜，但不时展现「傻大姐」的一面，与饰演其儿子「阿 Joe 」的何晋乐（ Rock ），凭戏中的搞笑母子互动成功入屋，深受观众喜爱。樊亦敏坦言接拍此角，未想过深得观众喜爱，只是尽自己能力去做。反而跟其他演员演出磨合后擦出火花，想不到会获得观众厚爱，令她开心又惊讶。「这个角色是「 B 呢巴啦」女士，我都惊有人觉得好烦，戏中的我好多歪理几好笑，好似讲得对，其实是不对，但又不能反驳，这方面我很有成功感。」

何晋乐、樊亦敏因在《爱·回家之开心速递》中演母子，故此戏内戏外都培养出「母子情」。

二人不时一起拍短片掟上IG分享，如今《开心速递》完结，二人计划共同开设全新频道，继续合作。

樊亦敏精心创作造型

樊亦敏为了演绎三太一角，在造型上亦花了不少心思。她笑言其中一集「龙璟风扇帽」讲述三太戴住帽参与派对并作出介绍，于是穿着一件「花呢碌」的服装配合，不时会跟公司服装提议安排最「撞色」的服装给三太角色穿着：「场戏讲我与威哥（罗乐林饰）去派对，我叫服装部挑选『闪令令』的珠片衫裤，加对珠片钻石鞋，感觉好浮夸。」樊亦敏除落力创作造型，亦可见其身形由肥变瘦，她笑言考量过如何演出处境剧角色保持新鲜度，以前三太发型好累赘，加上服装「闪令令」，好容易令人感觉似「八婆」，反而变肥会觉得可爱。「我经常睇粤语长片有一位演员谭兰卿，专门演搞笑角色，觉得肥肥哋角色有着数。我觉得三太角色要肥一点才可爱。后来要转型斯文，我睇到个假发比较贴面，发觉肥身形衬这个发型唔靓。我由增肥演这个角色，不会一下子变瘦返，所以大家睇住剧集陪伴我去转变到现在的白天娥，变瘦后亦切合返剧情中的「 Coupon 女王」，对自己来讲是完美成长的白天娥，多谢观众陪伴我们一起成长。」

樊亦敏为演绎三太一角豁出去。

樊亦敏为演「三太」，单就造型上已颇花心思，例如这一身花碌碌衬「龙璟风扇帽」。

何晋乐一句对白拍 N take

何晋乐（ Rock ）因参加歌唱选秀节目《声梦传奇》而入行，随后首度拍摄青春校园歌舞剧《青春本我》，继而凭处境剧《爱 · 回家之开心速递》中的龙家三房少爷「阿 Joe 」一角成功「入屋」。不过何晋乐坦言起初加入该剧有点惊，因为自己从未演过处境剧，虽然好多人指大家会帮忙，但自己是一个不敢提出叫别人帮忙的人，加入前有上戏剧堂学习，老师亦有给予参演处境剧的贴士：「当我正式拍摄时，我只得一句对白：『 Daddy ，我返嚟啦！』，但都拍了好多个 take ，当时监制有在场，相信他想大家睇见这个就是『阿 Joe 』，是个『薯仔』。」

接演角色初期，何晋乐一句对白拍N take。

樊亦敏助何晋乐撇甩偶像包袱，塑造「薯仔」少爷Joe形象。

樊亦敏以身作则豁出去

虽然何晋乐幕前演出经验尚浅，但经过「三太」樊亦敏不时提点终能投入角色。何晋乐笑指樊亦敏建议他演绎阿 Joe 时要感觉「薯仔」先会突出，但当时自己疑问为何阿 Joe 此角色从外国回港却这么「薯仔」，用了好多时间才能接受。樊亦敏指起初何晋乐不太习惯角色造型，导演亦给予好多时间，为了一个镜头让他练习多次，这些机会是难能可贵：「可能他觉得自己本身是歌手，为何会这样？而不是靓仔又有型？但其实反差感觉，令到人看见另一个你才有惊喜。我跟他讲了一句很冲击的说话：『你系咪有偶像包袱呀？』，我话：『当年你阿妈我选港姐系顶头大热门，系靓女！依家演三太都无乜包袱，唔通你觉得我唔系一个靓女』？」

歌手出身的何晋乐初拍处境喜剧时有偶像包袱，全靠樊亦敏在旁帮他做「心理辅导」。

樊亦敏、何晋乐假戏真做母子情升华。

樊亦敏鼓励何晋乐演得放啲，更自言是港姐大热出身都一样豁出去。

樊亦敏演出时完全放飞自我，成功打造出「三太」这个势利但又傻气的角色。

何晋乐打造失恋颓废 Look

樊亦敏认为何晋乐演阿 Joe 一角都有难度，皆因角色性格活泼开朗，现实中的他虽然亦有这一面，但其实他偏向成熟又内敛。最大挑战是阿 Joe 这个人不会想太多，但觉得何晋乐已演绎得很好，又举例指，有场戏讲他因失恋变得颓废，于是跟何晋乐讲过若然做得到的话，会是一个进步，观众会觉得原来他可以接受这个角色：「当日我返公司见到他的造型，只是头发乱一点、有少少须根。我就跟导演讲要整整先，首先要个头涂 gel 『立立地』，须根再增多一些，件衫要整到更污糟似咸菜，要整到背面都认不出来。他起初都担心话：『咁咪唔靓仔』，但无论点不修边幅都是靓仔，因为他担心粉丝接受不到，但最后拍摄出来有效果就得啦！」

何晋乐越演越放。

其中一集何晋乐要演绎失恋戏份，樊亦敏就帮他加工，塑造出这个颓废look。

何晋乐在剧中扮演龙家三房少爷阿Joe，其「薯仔」造型惹人爆笑。

剧集结束 友谊未完

谈到剧集快将完结，但樊亦敏坦言在她心目中没有结束，因为跟剧中演员的感情会继续延续下去，只不过不会经常见面，相信私底下仍然会聚会：「成班演员已经好似一个 family ，《开心速递》暂时去到这个集数，但这个友谊不会停下来。」樊亦敏与何晋乐因剧集结缘并培养出深厚的「母子情」，更计划共同开设全新频道，何晋乐笑指想写一首励志歌跟樊亦敏合唱，大赞对方唱歌好叻，更形容对方是「被演戏耽误的歌手」。至于工作未来动向，樊亦敏表示会拍新剧，相信角色会给予大家全新感觉，当中会跟陈晓华、周嘉洛等合作。何晋乐则谓刚推出新歌《 MY ONLY 》，可以有更多时间宣传歌曲，但《开心速递》令他爱上演戏，希望各监制及导演见到他有多个可能性，可以试演不同角色。

樊亦敏、何晋乐因剧集结缘，计划共同开设全新频道。

樊亦敏指，剧集虽告一段落，但演员们戏外的友情会延续下去。