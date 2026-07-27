「饭局妹」Charlene曾收十几万摸胸费 爆TVB小花赴富豪饭局 开口索50万名牌袋零服务

本名曾上游的「饭局妹」Charlene，曾亮相ViuTV节目《晚吹一恋讲嘢》，大胆承认自己做过不道德交易，收过十多万「被摸胸费」。近日「饭局妹」Charlene作客邱益忠（Gordon）的Podcast节目《Sporty Pop Con叻》，透露自己已金盆洗手转行做「红娘」，更大爆上流社会的富豪饭局内幕，还称有「TVB明星仔」开价好高，引起网民热议。

「饭局妹」Charlene爆明星仔开价高

「饭局妹」Charlene在节目中分享自己已退出「饭局圈」，转做「红娘」帮年薪七、八位的男士揾对象。Charlene直指现时不少私人饭局或慈善Ball场，都有权贵带同朋友出席，当中的「TVB明星仔」开价却令人咋舌。

「饭局妹」Charlene分享一位月入10至20万的专业人士朋友的经历，指该友人打算追求一位在Ball场认识的TVB明星仔，结果女方开出「天价」条件，要求先送一个价值50万的名牌手袋，但声明「唔包任何嘢」。意味著男方即使付出50万，也不保证明星仔会陪食饭、出街，更遑论发展男女关系。

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至于「饭局妹」Charlene本人亦有富豪垂青，她透露曾结识一位身家高达十位数、年逾70岁的低调富豪。被问到为何能在众多美女中脱颖而出，「饭局妹」Charlene自信表示，该富豪以往接触的女生多数欠缺学历、气质较「MK」，而拥有大学学位的她，自然显得较「High class」，因此深得对方欢心。

「饭局妹」Charlene拒「跪低」失富豪「零用」

据Charlene所指，两人每星期见面两、三次，富豪出手阔绰，每次见面都会给予1.5万至2万元作为「零用钱」。Charlene强调该富豪表现非常绅士，双方纯粹是食饭、品酒和聊天，绝对没有发生任何肉体关系。不过Charlene称二人的关系仅维持几个月便结束，除富豪身边有两名获取更多「零用钱」的固定女友外，Charlene更语出惊人表示：「因为人哋肯随时随地『跪低』，你明㗎啦男人，我就唔肯『跪低』啰。」暗示自己因拒绝提供进一步服务，而主动抽身。

「饭局妹」Charlene拥5层楼为钱做不道德交易

本名曾上游的Charlene早年亮相节目时，曾提到自己任职护士，以及是私影女模，在Now新闻台时事专题节目《经纬线》的「再见负资产」专题报道中，还以「晒命式诉苦」自揭在内地、澳门及香港手持5层物业，只是因炒楼在高峰期身家拥有逾千万的她，遇上经济不景导致楼价下滑，沦为负资产，甚至为供楼而牺牲生活质素。

Charlene又提到自己曾因「财迷心窍」，进行过一次价值10万的不道德交易，但强调下不为例。最经典的莫过于Charlene曾在IG公开自己的收款码，列明异性认识条件：「任何陌生异性，想和我聊天的，不要Say hi，先直接发个HKD1000红包打招呼，然后再说话。」Charlene目前的IG简介，标榜自己拥有7年专业配对经验，疑为自己洗底。

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