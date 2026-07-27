李昊誓证实力 让粉丝自豪 踏足红馆遭批「未够格」丨名人杂志

29岁歌手李昊将于7月29日以及30日首踏红馆，连开两场《李昊「数到一」香港演唱会2026》。面对着网民对于他获得红馆档期的质疑及骂声，李昊照单全收，坦然接受外界不同的声音，并视之为动力。李昊誓言用实力证明自己之外，更希望歌迷会为他感到骄傲，「希望我的歌迷会觉得喜欢我是一件值得炫耀的事。」 撰文：多莉 摄影：朱伟彦 场地：都会海逸酒店

李昊在红馆开骚招来大量质疑声音，但他将之视为动力，更努力做场good show。

征服完红馆后，李昊坦言亦有将在启德开骚列入心愿名单。

李昊能够申请到红馆档期，全赖王祖蓝为他向红馆的工作人员落力「推销」。

李昊指以前到红馆只是做观众，今次到红馆开骚，感觉很奇妙！

李昊指「数到一」这个主题除了可以表达倒数结束外，更可以呈现出有决心在不同的关系和情景中开启一个新的阶段，就正如在红馆开骚对他而言就是打开人生全新的章节。李昊感慨道之前是以听众的身份进入红馆，但今次则是作为一个主人公，这种感觉很奇妙。李昊坦言自己可以踏上这个殿堂级舞台，离不开王祖蓝为他向红馆的工作人员落力「推销」，以及歌迷的支持。他坦言曾对演唱会票房感压力，因此在得知两场门票被「秒杀」时，感到十分惊喜，「其实我自己一开始都十五十六，因为知道自己对观众而言是比较陌生，而且两场演唱会都在平日举行，大家要请假来看，所以知道门票卖晒，我都好惊讶！」

面对负评，李昊照单全收，并视为在音乐道路上前进的动力。

李昊希望透过自己的行动和能力，让大家知道这位年轻人是值得认识的。

李昊坦言当初计划到红馆开骚，自己心里亦「十五十六」，幸而两场骚的门票都卖晒。

夺红馆档期惹网民不满

支持之外亦伴随着质疑，不少网民对于李昊可以夺得红馆档期感到不满：「唔知乜水」、「无出过专辑都可以开红馆？」等负评充斥。对于这些声音，李昊照单全收，并不会因而沮丧，他视为在音乐道路上前进的动力，因明白红馆在大家心中的地位超然，「我明白红馆在大家心目中是好神圣和重要，所以才会引起关注，我唯一可以做，是希望透过自己的行动和能力，去让大家知道这位年轻人是值得认识的。

」

问到红馆骚会否派福利骚肌时，李昊即耍手摇头，笑言无谓喧宾夺主，但如果在表演期间「情到浓时」，都会找一个合适的时间豁出去，「其实如果大家大嗌除衫，而唔系回水，我都已经赚咗！不过我都希望fans专注于我嘅歌艺，而唔系身材。」为了有更新颖的体验，李昊在红馆骚加入一些电影的元素，邀请电影圈的大前辈任嘉宾，除了有歌曲上的合作外，亦会有演绎上的碰撞，他更透露两晚的嘉宾阵容不一样，但都是大家耳熟能详的全能型艺人。

李昊直言有一个特定环节致敬广东歌。

在《声生不息》中，获得与偶像容祖儿合唱的机会。

李昊视陈小春如兄长，更指对方不时与他分享经验之谈。

李昊凭借在《明日之子》翻唱《友情岁月》，渐为观众所认识。

向乐坛大前辈取经

提到李昊在2017年，凭着音乐偶像养成节目《明日之子》翻唱《友情岁月》而走进大众视线。在今次红馆骚会否带来一些经典粤语金曲？李昊直言有一个特定环节致敬广东歌，他透露「好大阵仗」，为了这个环节，专门请了50位乐手及30位合唱团成员一齐演绎，只为将广东歌传承下去，「无广东歌的滋养，就没有今日的李昊，所以我有责任去将广东歌传承给更年轻的一辈。」李昊曾与谭咏麟、容祖儿、陈小春、卫兰等大前辈合作，问到有否向他们取经？他即指在未确定可以开到红馆骚时，已经「未雨绸缪」叫团队工作人员去拍片问意见，但自己尚未打开这本「武林秘笈」，「演唱会结束才看，个个都是神级，学不到他们，今次先尽自己最大努力。」

获好友封为「红生」

除了获得一众前辈歌迷的支持外，李昊获在综艺节目《种地吧》中结缘的「十个勤天」兄弟力撑，甚至被称呼为「红生」，「他们每个人都为我感到高兴，更要我请食饭，现在他们不是叫我李生，而是『红生』，红馆的『红』。」他更笑言自己备受兄弟「谴责」，因每次来香港为演唱会做准备都会好嚣张，在每周的两天放纵日，拍下自己品尝的美食晒命，但绝不打包给他们「益街坊」。身为半个香港人，李昊自幼在香港长大，直到7岁才跟随家人到内地生活。问到粉丝来到香港看他的演唱会，会建议他们去哪里游览？李昊随即化身「美食博主」，「首先一定要去食猪扒饭和云吞面，但具体哪一间我就不介绍，我怕讲完之后自己去食要排队；另外，也可以试下烧饼和港式甜品。」

李昊推介粉丝去赤柱欣赏浪漫的日出和日落。

李昊感性道，歌迷是今次红馆骚不可缺少的一部分。

希望歌迷在完骚后会感到骄傲。

李昊透露这次演唱会将会有一个特定环节致敬广东歌。

未来想做埋「启生」



此外，李昊亦推介粉丝去赤柱欣赏浪漫的日出和日落，他更搞笑幻想要和歌迷齐齐欣赏，「话唔定个演唱会超时超到可以睇到日出，但我惊一碗水端唔平，到时第二场观众真系叫回水。」不过李昊随即「缩沙」不敢超时太长时间，因知道歌迷从五湖四海赶来，要确保他们的人身安全，也不想他们次日上班或返学无精打彩而挨骂。他感性道，歌迷是今次红馆骚不可缺少的一部分，因此他希望歌迷在完骚后会感到骄傲，「作为他们的学习榜样和偶像，我要令到他们觉得钟意我是一件很有面子的事，是值得去和大家炫耀和骄傲。」

问到在今次征服完红馆后，会否挑战启德开骚，索性做埋「启生」？李昊搞笑指，「前提是可以征服，现在和红馆是刚相识，结缘去到征服这个过程好遥远，但我也有将启德放在我的心愿清单中。」从7岁离开香港，到29岁回港进军红馆；从2017年翻唱《友情岁月》，到2026年以50人乐队致敬广东歌──李昊用了将近十年，走完了一个圆。「数到一」不是倒数的终结，而是属于李昊的乐章，正式奏响的第一个音符。

李昊凭借在《明日之子》翻唱《友情岁月》，渐为观众所认识。

拥有在中港两地生活背景的李昊常自诩为「香港皮、顺德馅」的湾区仔。

2024年，李昊加入TVB与湖南卫视共同制作的《声生不息‧大湾区季》担任主要固定嘉宾。

李昊小档案

李昊出生于1997年7月2日，在香港回归翌日出生，加上父亲是香港人，母亲是顺德人，拥有在中港两地生活背景的他常自诩为「香港皮、顺德馅」的湾区仔。2017年参加偶像养成节目《明日之子》，从而展开演艺生涯。之后曾参与过美食真人骚《男子甜点俱乐部》、男团选秀节目《少年之名》、劳动纪实互动真人骚《种地吧》等节目。2024年，加入TVB与湖南卫视共同制作的《声生不息‧大湾区季》担任主要固定嘉宾，因此与容祖儿、卫兰、古巨基、陈小春、谭咏麟和郭富城等大前辈结台缘，并开始走进香港观众的视野。

