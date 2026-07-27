黄日华内地演出突然怒目「挥掌」戴志伟 不满一事动粗？ 传拮据复出自揭经济状况

黄日华自丧妻后大受打击，沉寂一段长时间，直到近年才不时随香港明星足球队北上，到内地各大城市进行巡回赛。近日明星足球队到山东威海出战，一众队员绕场一周大开金口，演唱歌曲为现场观众助兴。但当日在气氛最高涨之际，黄日华突然怒目兼出手「挥掌」对戴志伟，引起网民关注。

黄日华怒目对峙戴志伟

当日明星足球队的全体队员绕场唱歌期间，原本神情轻松的黄日华，突然朝前方的戴志伟后脑挥出一掌。从网上流传的片段所见，黄日华的「掌风」摆动幅度极大，目测力度不轻，虽然隔空拍向戴志伟后脑，未有实质击中对方，却已吓亲网民。

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戴志伟被「突袭」未有反应

而黄日华「出招」后并未有进一步动作，但怒目盯著戴志伟足足数秒，被「突袭」的戴志伟若无其事，继续向前行边行边唱，期间曾回头望向黄日华，未有露出不满或愤怒神情。有网民上载影片为黄日华当日举动曝光原因：「黄日华球赛暴怒的真相，托雷你又抢拍！」相信黄日华「打」戴志伟纯粹开玩笑。

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此外，黄日华近日透过「香港明星足球队」的小红书回应「全面复出」传闻，黄日华提到早前现身黎瑞恩的演唱会担任嘉宾，并非有意复出，而且网上疯传经济拮据问题，亦属谣言。黄日华在影片中澄清：「我虽然唔系好有钱，但我都仲有钱嘅，经济方面大家唔使同我担心。」

黄日华澄清复出过踢波生活

对于在演唱会上被指「复出」，黄日华更反复睇片揾真相：「呢条片段呢我就反复睇过好多次，我都听唔到自己讲过话要『复出』呢两个字嘅，依家好多平台、网上消息都话我全面复出、拍戏、唱歌、做好多商演活动，其实唔系真实嘅。」黄日华直言因为喜欢踢波，现时享受跟足球队四处去：「现阶段系『付出』多过『复出』！」

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