梁材远离世丨艺人集体悼念材叔 被洪永城、姚子羚视为伯乐 袁文杰3个月前最后见面

前TVB金牌监制梁材远（材叔）昨日（26日）传出离世消息，享年75岁，多位曾合作过的艺人包括袁文杰、洪永城、樊亦敏、姚子羚、杨卓娜、郑世豪、乐瞳、卫志豪、李天翔、黄耀煌等，在社交平台发文悼念。

洪永城感激梁材远为影视界贡献

洪永城晒出庆祝生日的照片记念梁材远：「多谢材叔咁多年前俾嘅机会，你同你嘅名一样咁亲切、平易近人、亦都用心提携后辈，感激你为香港影视业贡献半个世纪。多谢你，一路好走。仲记得连续两年同你一齐要（过）生日。#梁材远金牌监制 #张保仔 #我瞒结婚了」。而袁文杰对梁材远离世大感不舍：「最后一次见面，刚好3个月前」，又以黑底白字悼念材叔：「材叔RIP，感恩你给予过的机会」。

杨卓娜念知遇之恩：材叔一路走好

姚子羚晒出《张保仔》剧本悼念梁材远：「敬爱的材叔，很感恩能参与您的作品，由金石良缘、蒲松龄、情越双白线、紫禁惊雷、造王者、情越海岸线到张保仔，谢谢您给我很多的演出机会。因为您，让我在张保仔中炎贵妃的角色，拿下我人生重要的奖项，我会惦记着您那和蔼可亲的笑容，惦记着每次告诉我每个角色的内容，惦记着我经过的时候您向我问好，愿您你离苦得乐、往生净土，永远怀念您 #RIP敬爱的材叔」。杨卓娜以自己的黑白工作照怀念梁材远：「材叔一路走好！感恩在演艺路上能遇到你这位伯乐！#大酱」。

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樊亦敏曾于深夜与梁材远通话2小时

樊亦敏以9个双手合十悼念梁材远：「材叔，感恩、感谢、怀念、谢谢您、谢谢你曾给予我的工作机会 （街坊财爷 火线下的江湖大佬 果栏中的江湖大嫂 大酱园 ）和提携 十分怀念，您这位慈祥上善若水的长辈。那天很晚为了第二天拍摄的事情，我们在电话中谈了差不多两小时的情景，还历历在目⋯你是一个摄影爱好者，说过要看你拍摄的照片…昨天您走了 ，愿您生于莲花之上，一路好走！我会继续努力，好好珍惜一切 #感谢感激 #tvb #梁材远」。

郑世豪感谢梁材远提携

郑世豪贴出与梁材远的黑白合照悼念：「材叔，多谢你，知遇之恩永志不忘。听到你离开嘅消息，过往嘅画面一幕幕浮现⋯当初承蒙材叔俾咗好多次入剧试造型嘅机会我。慢慢成长学习，直到《金石良缘》更俾我初尝成为主线嘅家庭成员，喺剧入面嘅厂景有自己嘅家庭、有家、有房、有床，有事情发生…呢些一步步累积嘅信任同机会，一直好珍惜。无您当年嘅赏识同提携，就无后来的我。材叔，感谢您，一路好走。」

乐瞳曾是梁材远班底演员

乐瞳晒出合照及工作照留言：「材叔，谢谢你一路以来给我那么多的好角色和机会，情越海岸线的yoyo，守业者的燕欢，初五启市录的苏芬等等。想不到22年是最后一次见到你，感谢你为影视界作出的贡献，永远怀念你！」乐瞳又感谢梁材远曾让她在剧中唱歌：「很感谢材叔还让我在剧内唱了几首歌，那时候大家都好喜欢剧内的Both sides now，那时候常常到长洲拍摄，美好的回忆。我在材叔的剧集情越海岸线和初五启市录都演兄妹，那时候张保仔的阵容也好鼎盛，那年冬天大伙儿去横店外景好像昨天发生的事。守业者我跟Maggie的对戏比较多，很感谢材叔给我这个很有发挥的角色，也很难得跟那么好戏的前辈学习。有时候新剧剧名还未定，就开镜拜神了，这个是情越海岸线的开镜拜神，自此之后，我就成为了材叔梁材远班底的演员，之后他基本上开的剧都预我一份，谢谢你记得我。愿你在天国安好，我们永远怀念你」。

黄耀煌卫志豪遇梁材远感幸运

黄耀煌多度与梁材远合作：「材叔，多谢你！火线下的江湖大佬、果栏中的江湖大嫂、街坊财爷、大酱园，一次又一次俾机会我，可以和各位好好的前辈学习相处。材叔，多谢你，感恩遇上你！！」卫志豪幸运遇见梁材远：「能够认识你，是我的幸运，我入咗TVB 之后，你每一套都预我一个角色！我不知那来的福气！多谢你材叔，你令我觉得我系一个演员。材叔，一路好走！RIP」

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