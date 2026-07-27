吴若希晒素颜家居照 床战仔女极温馨 囝囝神回复「妈咪越难越爱我呀」笑爆网民

TVB全新处境剧《爱回家之三代同糖》接捧《爱回家之开心速递》，主要演员吴若希准备开工有排忙，但她趁著现时空档，不时分享与子女的温馨互动。近日吴若希上载了一段与仔女在床上嬉戏的影片，并配上长文，分享了一段关于自己金曲《越难越爱》的家庭趣事。影片中，吴若希以近乎素颜的样貌示人，皮肤状态极佳，展现出不同于舞台上的自然美，虽然略带疲态，但眼神中充满母爱，散发著温柔的气质。

素颜吴若希睡前与子女互动

影片中，吴若希与身穿睡衣的仔女躺在床上，享受著睡前的亲子时光。她一时兴起，嘟起嘴想亲吻儿子，但活泼的囝囝却一边闪躲，一边笑著大叫：「妈咪越难越爱我呀！」童言无忌的可爱模样，不仅让吴若希本人笑不拢嘴，连身旁的女儿也面露笑容，场面温馨又搞笑。原来这句说话背后，源于吴若希早前向儿子解释自己金曲〈越难越爱〉歌词含意的对话。

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吴若希向儿子解释〈越难越爱〉意思？

吴若希在帖文中写道，儿子在姐姐的熏陶下，偶尔会哼唱〈越难越爱〉。有天儿子好奇地问她：「妈咪，咩嘢系越难越爱？」吴若希便以一个充满爱意的比喻来解释：「即系，我平时好钟意啜你，但你成日反抗我，但系我依家都系咁想啜你！呢个就系『越难越爱』啦！」这个充满创意的解说，让儿子深深记入脑。因此当妈妈再次上演亲吻攻势时，囝囝便立即学以致用，向姐姐投诉被妈妈「越难越爱」，场面惹笑。吴若希亦在文末放闪：「细佬呀！你好打意呀！」字里行间充满了对子女的宠爱，不少网民留言大赞他们一家人的互动非常可爱，亦称赞吴若希保养得宜，即使在家中素颜，依然看不出岁月痕迹。

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