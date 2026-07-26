周吉佩感激太太支持 心痛她遭恶评 创作新歌甜密描述情侣凹凸相容｜名人杂志

周吉佩（吉吉）自2023年夺得《中年好声音》冠军后重返香港乐坛，这3年间不断突破自己。除了推出歌曲外，更开演唱会、出书及参与综艺节目。吉吉笑言尚未涉猎拍戏，最想参与喜剧演搞笑角色，并感谢「神队友」太太黄彦欣（Louise）一直以来的支持。撰文：邝芷莹 摄影：罗安强

吉吉眼见太太因他被抨击，他只能尽力保护她、爱锡她。

周吉佩（吉吉）最近推出全新单曲《单眼皮爱大眼睛》，这次不但亲自作曲，更首次同时兼任编曲及监制。他以单眼皮和大眼睛来比喻一对情侣，性格相反，一凹一凸反而更夹得来。吉吉笑指新歌是今年首只派台歌，今次之所以包办埋作曲、编曲及监制，乃因为自己好多主意，而写歌时已构思好大概的编曲，于是决定由自己亲自落手落脚去做。

「单眼皮」象征周吉佩

「我初时谂歌名有甚么跟自己有关系，自己五官上有何特征令人觉得关事呢？起初我想了单眼皮先，虽然我本身个样望落去有单眼皮感觉，但其实我是内双眼皮！但大眼睛与单眼皮的两种性格，是很大对比，所以将这两种好大的特征放埋一齐。我和太太亦不谋而合都有这个元素，更有人问我是否写歌给太太？我只是将好多日常生活、情侣或夫妻间的内容讲出来，原来性格上好大分别，但如何互相配合迁就同互补。」

以眼睛代表不同性格，周吉佩亦曾参考玄学，他更以I人和E人作比喻，指I人多数拥有单眼皮，性格比较内敛，思想上会考虑较为周全，而E人则比较热情，可见单眼皮和大眼睛的确是性格回异。

宋宛颖演「大眼睛」

今次他更邀请了前港姐冠军宋宛颖（Sabrina），担任《单眼皮爱大眼睛》MV的女主角，饰演现实版「大眼睛」，两人在MV中演绎一对性格相异又非常甜蜜的情侣。周吉佩笑指Sabrina真实的性格的确是E人，本以为对方不是，但经过相处及沟通了解之后，发觉对方的性格跟MV女主角性格不谋而合。

不过看似单眼皮的吉吉，其实是内双眼皮，他笑言自觉性格是E人，较为喜欢处身人群当中的气氛，但有时在一些时候不多想见到人，尤其在会有较多演出或写歌的时候，都会困住自己在工作室。

吉吉笑指大眼睛的Sabrina果然就是个活泼的E人。

宋宛颖在《单眼皮爱大眼睛》MV中，扮演「大眼睛」女主角。

吉吉与宋宛颖在MV中扮演情侣，攞正牌演绎亲密动作。

时而活泼时而像猫

之后吉吉又自爆曾经学过皮纹分析：「学过皮纹分析之后，知道了自己的主性格。我在想法上比较不会循规蹈矩，反而调返转去思想、比较喜欢玩，会将一些东西打烂后再重新造过。」而自言是E人的吉吉又自认性格有点像猫：「我都好似猫的性格，不喜欢跟人走得太近。不过只会在某些时刻，这种情况才会出现。其实我有时几讲求情调，所以太太和朋友都有时话我是艺术家，但我倒不觉得，反而觉得自己几迁就别人。但原来有时候我有些要求会令身边的人不舒服，这首歌令我更加了解自己。」

MV选角获太太俾意见

谈到Sabrina为周吉佩新歌首度拍MV，吉吉大赞对方性格很切合女主角性格，大家拍摄过程好顺利，太太亦有给予意见。他觉得Sabrina在MV中的造型外观上跟他很夹好适合，出来效果自己觉得很好。他说：「我以前拍MV都是sad ending，今次是sweet到由头到尾，我初时拍摄会好担心会不会尴尬呢？我跟她在公司或活动上见面都是点下头打招呼，但没有倾偈。初时我还以为她是比较I人，不太喜欢倾偈，但拍摄前一晚打给她，想谈谈MV点样拍摄，才能令进度快一点。当大家倾落去发觉她好健谈，所以她在MV中饰演的角色好主动又热情，而我属于内敛的性格。」

周吉佩与太太黄彦欣（Louise）于2014年结婚，至今已步入第12个年头，婚后育有一对子女，家庭生活美满幸福。对于新歌内容是否跟太太有关，周吉佩坦言跟太太十几年的相处，不敢讲完全因为太太，但多少会跟太太相处之间想到的情况放进歌曲中，例如：太太个性好率直，所以歌词中有句「直」到永久，当中的「直」指性格率直，自己跟填词人T-Rexx洽谈时，对方亦好明白歌曲中女主角性格是这样。他说：「我好钟意这句歌词『直』到永久，希望不要改变，我就是钟意你好『直』。如果讲求另一半，自己偏向对方会直接地跟我倾偈，不开心的话会直接讲，毋需要估估下！」

吉吉坦言曾经有过一段感情是要成估对方会好辛苦，又好似自己不了解对方，但对方又不会直接讲出来：「例如一起去吃饭讨论吃甚么，对方原本话无所谓，接着却又提议不如吃甚么，但最后又话不想，这样的话宁愿你想吃甚么就去吃甚么！所以我跟太太在这方面完全不会闹交，我就是喜欢她的性格好直接。」

早前Louise陪吉吉出席活动，衣着华丽的她因以手掩着胸口被批造作。

吉吉更开设了音乐学校，帮助对音乐有理想的人追梦。

吉吉对于Louise无端被骂亦大感心痛。

想挑战演喜剧

周吉佩于2023年夺得《中年好声音》冠军，正式重返乐坛，这3年间他永不停步，除了推出歌曲外，更开演唱会、出书及参与幕前工作等。吉吉坦言多谢公司给予很多空间发挥，自己亦不喜欢安于现状，每年也会定一个目标给自己。他说：「早两年有目标要开到演唱会，而演唱会上有甚么元素加入，当定下目标就会全心全意去做。我每一年都会push自己，其中有出书、出碟，亦想涉猎监制方面，但觉得是被环境逼出来，我不想等别人给我机会，不如就创造机会给自己啦！」

吉吉笑言尚未涉猎拍戏，暂时只有在MV中试练演技。他最想演喜剧，尝试演绎搞笑角色。他本身睇周星驰电影长大，虽然觉得演喜剧好难，但喜剧能够带给大家欢乐，从而容易「入屋」：「如果要我演痴情、奸险或英雄角色，我不会抗拒，但自己要练下戏先。记得问过一些前辈学演戏如何？他都有教我方法如何去演，视乎今年能否涉猎演技，都会找导师上演技课。」

吉吉形容太太黄彦欣是「神队友」，细心照顾子女让他无后顾之忧。

吉吉早前在广州开骚，完成自己的心愿。

吉吉指Louise个性率直，但他就是欣赏她够直，不用他估估吓。

太太因恶评情绪低落

吉吉坦言重返乐坛后，遇上很多困难，例如由原本的打工仔身份转变成幕前工作，以及经营音乐学校，有时会担心自己的去向，所以压力一定会有，但不会让自己停下来，希望继续做下去，同时亦要突破自己。

在演艺事业上靠自己努力外，吉吉坦言亦要多谢「神队友」太太Louise旳支持。身为艺人的他认为被人评头品足好合理，但近年太太亦因为他而受到关注，并遭受到恶评，自己亦感到很心痛：「大家不了解她，可能一段短片或一些对她的偏见，就狠狠地批评她，我都有睇到。我是否完全不回应这种事情呢？我觉得是大家不了解，所以我不会去多讲。我惟有在背后默默支持返太太。其实太太都会为这些事而感到情绪低落，对她来讲都承受好多不必要的压力，我需要做的是要保护她，锡她多一点，真是要多谢她。」

重返乐坛后，吉吉努力尝试不同范畴的工作，坦言想自我创造机会。

自小喜欢睇星爷的吉吉，希望能尝试演喜剧。

吉吉难得凭《中年好声音》再闯乐坛，所以会珍惜每一个机会。