中年好声音4丨周志康关楚耀合唱〈你当我什么〉 造型迷倒评审 海儿失控赞「好靓仔」？

TVB歌唱节目《中年好声音4》今晚（26日）播出，来到「累积排名分」第二回合「原唱之夜」，今集除了有常任评审肥妈、张佳添、周国丰及海儿坐镇，更邀请到钟镇涛担任嘉宾评审，米雪与石修担任知音人。十强选手各自配对原唱歌手合唱金曲。

周志康与关楚耀合唱获大赞

赛事中多组表演引起热烈回响。周志康与关楚耀合唱〈你当我什么〉，张佳添大赞：「无论你嘅气力、感情带到一个好恰当嘅位。」他又笑指两人甫出场，海儿忍不住说「好靓仔呀」，海儿即尴尬澄清：「我系话志康着Shoulder Pad好好睇，好啱佢着。」周国丰则指关楚耀令志康打开心扉，唱出〈你当我什么〉的激情：「我就系需要𠮶种力。」

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许云妮开窍跳唱〈你为了爱情〉

许云妮与刘雅丽以百老汇歌舞跳唱〈你为了爱情〉，肥妈激赞：「我未见过呢个云妮，好似开咗窍！」米雪更笑言：「我有少少呷醋㗎！你同我唱𠮶时冇加咁多嘢落去。」尤淑情与黄宝欣跳唱〈I'm Your Friend I'm Your Lover〉，钟镇涛极为欣赏：「你哋夹得好好，能够带番当年嘅Mood出嚟已经好正。」

陈旭培与胡鸿钧合唱〈太难开始〉，声线完美契合，石修激赞：「你哋唱𠮶阵时，我成个画面出咗嚟。」张佳添亦赞扬合唱感觉温暖。郑家声与李健达将〈也许不易〉重新编曲，加入高低八度二重唱技巧，张佳添大表惊喜：「你畀到新鲜感我，好正！」其余参赛选手包括许美琪配对徐智勇、郑仲豪配对陈仕燊、蔡宓婕配对连诗雅、尹景顺配对王馨平及吴亦伟配对汤宝如，各组均展现实力，为观众带来极高水准的音乐盛宴。

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