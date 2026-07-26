蔡思韵孖池𠄘炫赴大马影展 见名导李沧东即变迷妹集邮 不忘为老公刘俊谦索取签名

蔡思韵（Cecilia）近日联同韩国男演员池𠄘炫，飞抵大马出席「第九届马来西亚国际电影节（MIFFest 2026）」。曾凭电影《灯火阑珊》获提名第六届最佳女配角的Cecilia，当时无缘亲赴大马，今次终于首度踏足当地参与电影节盛会！在金环奖颁奖典礼（MGGA）当晚，Cecilia与池𠄘炫一同担任颁奖嘉宾颁发女配角奖，其后亦在电影节内为有份参演的韩国电影《Blue Fish》举行映后分享会。

蔡思韵与周家怡同庆生

活动期间适逢Cecilia生日，电影团队及现场观众相当有心，在《Blue Fish》分享会上为她大唱生日歌，令她大呼惊喜又难忘！除了获全场送上祝福，Cecilia更与同月同日生日的周家怡一齐庆祝，双倍开心。

Cecilia兴奋表示：「非常兴奋作为香港演员，带了一部自己有份参与演出的韩国电影来到马来西亚跟观众分享。马来西亚的观众非常热情，分享席间听见他们喜欢《Blue fish》真的很感动。电影是国际语言，只要大家感受到戏内的美好，一切嘅努力都系值得！」她亦期望接下来能继续与团队将《Blue Fish》带到世界各地，与更多观众分享。

蔡思韵度身订造追星攻略

不过讲到今次大马之旅的最大收获，绝对是能够与获颁「终身成就奖」的韩国殿堂级导演李沧东碰面！面对神级导演，Cecilia瞬间化身小迷妹，更为自己度身订造了追星攻略。Cecilia笑言今次给自己的任务是「人生成就解锁三部曲」，更得意地分享战绩：「第一，一早准备好珍藏嘅DVD去攞签名，签畀自己之余，仲偷偷准备签埋畀刘先生（刘俊谦）；第二步，做好攻略要成功突围同导演合照；最后，一定要将自己参演作品嘅DVD送上给李沧东导演。结果搞掂！」成功圆梦兼帮另一半拎到星级福利，难怪Cecilia今趟大马之旅满载而归！