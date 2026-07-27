毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生

影后毛舜筠近日为宣传8月28日起公演共44场舞台剧《大死撑日》，接受资深传媒人金成的YouTube频道《叔叔的爱》访问，分享当年与张国荣（哥哥、Leslie）分手的原因。毛舜筠忆述，她与张国荣的缘份始于丽的电视的单元剧，当时电视台为营造萤幕情侣效果，安排二人培养感情。然而，张国荣是真心投入，不仅主动拖手，更认真地提出结婚的想法，甚至带她见家人，让她感受到这份感情的真诚。

毛舜筠年少时不觉张国荣是靓仔

毛舜筠在访问中分享，当年自己很多男士追求，并不觉得张国荣好靓仔，直至多年后回看二人的合照，才惊觉旧爱是一名靓仔。毛舜筠表示：「我当时唔觉，其实我真系唔识得分。我唔识得睇。因为当时我自己都有好多人追。哦，咁样好靓仔咩？即系我识得嘅男仔中，都有好多好靓仔。但咁样系咪很靓仔？其实我冇呢个谂法喺里面。」

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毛舜筠被张国荣求婚吓怕

对于这段感情最终未能开花结果，毛舜筠在访问中坦言，关键在于当时的自己年纪太小，面对张国荣的认真和热烈求婚，让她感到不知所措。她直言：「呢个（拍拖）过程里面，佢系好钟意我嘅。我只知道佢好钟意我。然后钟意到有一日，佢会同我讲『我哋会唔会有一日结婚？』佢好认真……但当时我年纪太细，我好惊，我唔知道可以做啲咩。」这份压力让她想逃避。她解释，如果当时张国荣没有那么急进，两人的关系或许能走得更远。

张国荣曾感叹结婚或可改变他一生

其实毛舜筠与张国荣的恋情只维持很短时间，二人分手后，毛舜筠经历了第一段婚姻。毛舜筠与张国荣多年后重聚，再成为好朋友，私下更是「麻雀脚」。早年二人为有线电视拍节目，在镜头前分享这段青涩的恋情，张国荣在节目中亦笑言，当年是自己太过急进的求婚「吓走」了毛舜筠。毛舜筠直言自己不懂珍惜，而张国荣回忆起细节，语带感慨地对毛舜筠说出了一句令无数粉丝动容的说话：「（如果有结婚）可能你已经改变咗我一生。」毛舜筠与张国荣的关系由最初的萤幕情侣，经历了求婚与分手，最终沉淀为挚友，即使如今二人天人永隔，但他们已成为娱乐圈中一段永恒的知己佳话。

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毛舜筠视两名女儿为人生最大成就

经历过几段感情后，毛舜筠最终与现任老公区丁平共谐连理，组织家庭并育有两名女儿。她在访问中坦承，与老公在婚姻中难免有挣扎和想放弃的时刻，但这段关系不能够放手，她感性地表示：「当然我觉得我最好彩嘅系，唔只系得我哋两个人，仲有我两个女。我两个女对我嚟讲，系我最大嘅成就。」对她而言，与女儿之间的爱是人生中最宝贵和享受的事情，没有任何东西可以比得上。

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